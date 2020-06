Dobré ráno: Vraj odpočúvali štát. Ako sa to mohlo stať?

NAKA zatiaľ zadržala štyri osoby.

Znie to ako scenár zo špionážneho filmu. Informácie na vládnej počítačovej sieti Govnet mohol niekto sledovať a odpočúvať. Polícia v súvislosti s týmto podozrením zadržala už štyri osoby a vláda začína hovoriť o prekopaní celej digitalizácie.

Ako sa to vôbec mohlo stať a v koho záujme odpočúvanie mohlo byť? Jana Maťková sa pýtala redaktorov domácej redakcie denníka Sme Romana Cuprika a Petra Kováča.

Krátky prehľad správ

Peter Pellegrini postupne odchádza zo strany Smer. Vzdal sa postu podpredsedu a svojim odchodom chce vraj predísť mocenským bojom v strane. Tvrdí, že si neviem predstaviť politickú budúcnosť v tandeme s Robertom Ficom. O postupnom trhaní Smeru sme vydali aj mimoriadny podcast Dobrého rána.

Predseda Smeru Robert Fico vypovedal na Národnej kriminálnej agentúre ku kauzám bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Fico bol po výpovedi nervózny a redaktora denníka SME od seba odtláčal rukami.

Núdzový stav sa na Slovensku skončí 13. júna , rozhodla vláda. Núdzový stav sa vyhlásil ešte 16. marca v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Koniec núdzového stavu znamená napríklad zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti.

Marián Kočner zostáva naďalej vo väzbe. Najvyšśí súd zamietol jeho žiadosť o prepustenie v kauze falšovania zmieniek televízie Markíza. Kočnera spolu s pavlom Ruskom odsúdili na 19-ročný trest odňatia slobody, voči rozsudku sa obaja odvolali.



Slovensko má oproti priemeru členských štátov Európskej únie 3,5 násobne vyšší počet starostov, Vyplýva to z analýzy Inśtitútu finančnej politiky. Peniaze, ktoré by mohli ísť na rozvoj obcí, sú tak zbytočne investované do vysokého počtu starostov a komunálnych poslancov.

Odporúčanie

Neviem ako vy, ale ja si často neviem nájsť čas na podrobné sledovanie hudobných noviniek a na počúvanie nových albumov. Narazila som však na reláciu Reflektor českého Rádia 1, ktorá vychádza aj v podcastovej verzii. Vtipná dvojica Zdenek Lichnovský a Vojteh Tkáč tak každý týždeň predstavuje čerstvé kúsky, komentuje aktuálne dianie na hudobnej scéne a recenzuje albumy.

Ak máte tip, kde inde nasávať hudobné informácie, napíšte nám do facebookovej skupiny podcastového klubu denníka Sme.

