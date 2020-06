Situácia okolo koronavírusu je podľa Krajčího v Poľsku a na Ukrajine vážna

V Českej republike za posledných pár dní evidujú len mierny vzrast počtu prípadov.

17. jún 2020 o 17:47 (aktualizované 17. jún 2020 o 17:53) TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu v okolitých krajinách je relatívne stabilizovaná.

Výnimkou sú Ukrajina a Poľsko. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Dobrá situácia v Maďarsku a v Rakúsku

Poukázal na to, že v susednej v Českej republike za posledných pár dní evidujú len mierny vzrast počtu prípadov.

Veľmi dobrá situácia je podľa šéfa rezortu zdravotníctva v Maďarsku a v Rakúsku. Prípadov je v týchto krajinách podľa jeho slov "úplné minimum". Myslí si, že cestovať tam je relatívne bezpečné. Voľný režim na hraniciach je podľa jeho slov úplne opodstatnený.

Iný názor mal na situáciu s Poľskom. "Situácia v Poľsku je vážna. V súvislosti s tým, že sa otvorili hranice, tak isto by som chcel vyzvať na obozretnosť. Najmä tí ľudia, ktorí prichádzajú na územie Slovenska z Poľska, by určite mali použiť ochranné pomôcky," povedal Krajčí s tým, že situácia so severným susedom Slovenska ešte nie je stabilizovaná.

Situácia na Ukrajine je podľa Krajčího veľmi vážna. Podľa jeho slov je veľmi dôležité, aby sa ľudia vracajúci z Ukrajiny nechali otestovať a absolvovali karanténu. Vyzval ich, aby boli veľmi opatrní.

"Tak ako aj v prvej fáze nástupu pandémie na Slovensku, aj teraz naši epidemiológovia robia výbornú robotu. Kontaktujú všetkých nakazených. Vyhľadávajú kontakty a karantenizujú ich," doplnil.

Deväť nových prípadov

Minister odporúča nainštalovať si eKaranténu, napriek tomu, že aplikácia je dobrovoľná.

Za utorok (16. 6.) pribudlo na Slovensku deväť nových prípadov ochorenia COVID-19.

Podľa šéfa rezortu zdravotníctva sa očakávalo, že niekoľko prípadov pribudne. Len dvaja novonakazení žijú na Slovensku, ide o ľudí nad 70 rokov.

Nejde však o ľudí z domovov sociálnych služieb. Ostatné prípady boli importované z krajín, ktoré nie sú označené ako bezpečné. Išlo o navrátilcov z Veľkej Británie, ktorí žijú v marginalizovaných komunitách, a z Ukrajiny.

Akútny nedostatok lekárov

Problém akútneho nedostatku lekárov v slovenskom zdravotníctve sa nedá vyriešiť zo dňa na deň. V stredu po rokovaní vlády to povedal šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Poukázal na to, že by radi oveľa efektívnejšie distribuovali absolventov slovenských lekárskych fakúlt aj do regiónov, ktoré majú takúto potrebu.

"Chceli by sme to robiť formou záverečných pohovorov, výberových konaní na jednotlivé pozície do štátnych nemocníc. Sme otvorení v tomto spolupracovať aj so súkromným sektorom," komentoval šéf rezortu zdravotníctva.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje posilniť rezidenčný program nielen pre primárnu sféru, ktorá je ťažisková, ale aj pre špecialistov takýmto spôsobom cez vyššie územné celky. Plánuje posilniť ich kompetencie a posunúť ich do regiónov.

Aj zdravotné poisťovne budú podľa Krajčího motivované tak, aby zabezpečili zdravotnú starostlivosť v regiónoch. "Budú motivované geografickými parametrami a takisto aj maximálnymi čakacími lehotami tak, aby pacienti na území celého Slovenska sa dostali k svojej liečbe včas," uviedol Krajčí.

Doplnil, že na rezorte vedia o tom, že mnohí lekári sú vo vyššom veku. "Vieme o tom, že mnohé zmeny, ktoré budeme realizovať, musíme realizovať s ohľadom na nich, aby ďalej zachovali a poskytovali zdravotnú prax," dodal.

Všetky inovácie budú podľa jeho slov prevažne dobrovoľné. MZ SR sa chce zamerať najmä na mladšie ročníky a zatraktívniť im prácu aj v ambulanciách.