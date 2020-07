Traubnerova pacientka: Môže byť vynikajúci odborník, ale zlyhal ako človek

Mladá žena z Dubnice bola Traubnerovou pacientkou pred 16 rokmi.

2. júl 2020 o 22:10 Ján Krempaský

Článok pokračuje pod video reklamou

Kristína Šlesarová (34) pochádza z Dubnice nad Váhom. Keď mala 18 rokov, bola na piatich vyšetreniach u prominentného neurológa Pavla Traubnera. Zo spôsobu, ako ju vyšetroval, nadobudla pocit, že ju sexuálne obťažuje.

Prvýkrát sa o svojej skúsenosti zverila denníku SME v rozhovore v roku 2017, ale lekára verejne neoznačila.

https://www.podbean.com/media/player/dv577-e1e759?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=103&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Po kauze herca Maroša Kramára a facebookovom statuse redaktorky SME Zuzany Kovačič Hanzelovej napísala článok, v ktorom Traubnera menovala. Bolo to po 16 rokoch od posledného vyšetrenia.

Keď sa pred troma rokmi denník SME s vami prvýkrát rozprával o neurologickom vyšetrení, ktoré ste absolvovali pred mnohými rokmi, nechceli ste, aby bol medializovaný lekár, u ktorého ste boli na vyšetrení. Teraz ste napísali, že to bol známy neurológ Pavel Traubner. Prečo ste sa to rozhodli urobiť?

Súvisiaci článok Prípad Traubner. Obťažovanie od lekárskeho vyšetrenia môže deliť tenká hranica Čítajte

Pred 16 rokmi som nebola vnútorne pripravená ísť s jeho menom von. Asi som na to potrebovala dozrieť.

Potom sa začali riešiť kauzy ako Chachaland, Eugen Korda a podobne. Teraz prišla kauza s Marošom Kramárom. Na celú situáciu na Slovensku som už nahnevaná a práve impulz, ktorý spomenula Zuzana Kovačič Hanzelová, bol poslednou kvapkou, ktorá bola potrebná.

Nebáli ste sa, že keď napíšete meno lekára, obráti sa to proti vám?

Rátam s tým, že sa to otočí proti mne. Pretože pán doktor je známy, je populárny vo svojich kruhoch a v podstate ja som nikto.

Prečo ste nahnevaná na situáciu na Slovensku? Čo vám najviac prekáža?

Prekáža mi to, že lekár bol vždy v pozícii akoby Boha. Čo povedal lekár, bolo sväté. Nehovoriac o špecialistoch, ako je profesor Traubner. Ak ste sa napríklad k profesorovi Traubnerovi dostali cez známosti, keď on niečo povedal, tak sa už o tom nevyjednávalo. Bolo to treba urobiť.

Nemalo by sa už diať to, že keď príde mladé dievča, žena k lekárovi a obťažuje ju, tak sa bojí niečo povedať. Je 21. storočie. Ženy majú právo sa ozvať. Prekáža mi, že to ešte stále nie je možné.

Myslíte si, že teraz po medializovaní káuz, ktoré ste spomínali, by sa to mohlo zmeniť?