Najdôležitejšie správy dňa: V Čadci a Krásne nad Kysucou zatvorili pre nákazu školy

Pozrite si prehľad dnešného dňa.

22. jún 2020 o 18:31 Veronika Orviská

Bankový odvod sa zruší, vznikne Rozvojový fond Slovenska.

V Čadci a Krásne nad Kysucou zatvorili pre nákazu školy.

Lintnera jednohlasne odvolali z postu šéfa Pro-Hokeja.

Obec Pichne ráta škody po prívalových dažďoch.

Najväčší maďarský spravodajský web má problémy.

Prinášame prehľad najdôležitejších správ dnešného dňa:

Nová schéma pomoci

Kompromis sa rodil ťažko, hovorilo sa o ňom od apríla, ale nakoniec sa podaril. Banky už nebudú v druhej polovici tohto roka platiť povinný odvod vo výške 0,4 percenta zo všetkých vkladov. Sporný bankový odvod vymenili za dohodu s vládou.

Súvisiaci článok Odvod sa zruší, banky na oplátku pomôžu a nebudú sa súdiť Čítajte

V rámci nej sa finančné domy výraznejšie angažujú v opätovnom rozbehu ekonomiky po koronakríze.

Ak by k dohode neprišlo, tento rok mali banky zaplatiť bankový odvod vo výške 300 miliónov eur.

„Rozhodli sme sa namiesto bankového odvodu zaviesť úplne inú schému. Namiesto toho, že (banky) 150 miliónov odkladali na účet a tie peniaze boli mŕtve, použijeme 1,5 miliardy na to, aby sa ľudom dali prístupné úvery,“ povedal premiér Igor Matovič.

Pol miliardy pôjde do štátnych projektov a miliarda na úvery ľuďom a firmám.

Dohodu premiér prirovnal k „manne z neba“, ktorá padla vo vhodnom čase.

Pandémia nepoľavuje

Svetová zdravotnícka organizácia zaznamenala v nedeľu viac ako 183-tisíc nových prípadov koronavírusu, čo je dosiaľ najvyšší denný nárast. Ochorenie COVID-19 sa stále rýchlejšie šíri v Amerike a niektorých častiach Ázie.

Na Slovensku sme v nedeľu otestovali iba 41 vzoriek, z toho jedna bola pozitívna. Problémy však hlásia z Čadce a Krásna nad Kysucou, kde po potvrdených prípadoch zatvorili niektoré školy.

Dve ohniská nákazy sú stále aktuálne aj v centre Spišského Podhradia. Do mesta pod Spišským hradom sa od šiesteho júna vrátilo spolu 46 ľudí z Anglicka. Navrátilci by mali byť postupne zaradení do testovania. Situáciu v meste rieši krízový štáb.

Druhú vlnu, hoci ju čakali až na jeseň, už zažíva Južná Kórea. V krajne počas víkendu odhalili 115 prípadov nákazy. Soul už preto zvažuje prísnejšie koronaopatrenia.

https://public.flourish.studio/story/230110/embed

Lintner končí

Dozorná rada spoločnosti Pro-Hokej odvolala šéfa riadiaceho orgánu hokejovej Tipsport Ligy Richarda Lintnera.

Súvisiaci článok Lintnera odvolali z postu šéfa Pro-Hokeja Čítajte

Kluby o tejto možnosti diskutovali už dlhšie a rozhodnutie štvorice členov dozornej rady v neprospech Lintnera bolo jednohlasné.

Ako hlavný dôvod odvolania má byť skutočnosť, že kluby nemajú s Pro-Hokejom uzavreté práva na reklamu.

Pro-Hokej bude dočasne riadiť Imre Valášek, Lintner sa sa chce k udalostiam v hokejovom hnutí vyjadriť v stredu.

Štyri záplavové vlny za tri dni

Výdatné dažde napáchali najväčšie škody na severovýchode Slovenska.

Z ťažkého víkendu sa spamätáva najmä obec Pichne, cez ktorú sa za tri dni prehnali štyri záplavové vlny. Voda poškodila asfalt na cestách, zaplavila pivnice aj hospodárske budovy.

Starosta Július Baník v rozhovore vysvetľuje aj to, prečo sa povodne v obci opakujú.

Skončí najväčší maďarský spravodajský web?

Najväčší maďarský spravodajský web index.hu sa obáva, že zmena vlastníckej štruktúry môže ohroziť jeho nezávislosť, prípadne aj existenciu.

Súvisiaci článok Najväčší maďarský web môže skončiť, bojí sa straty nezávislosti Čítajte

Index.hu pritom patrí k posledným veľkým médiám, ktoré sú kritické k vláde Viktora Orbána.

Finančná kríza spôsobená koronavírusom aj zmena spolumajiteľa môžu znamenať, že spoločnosť zmení organizačnú štruktúru redakcie.

Niektorí novinári by mali dodávať texty len externe a redakcia by tak stratila kontrolu nad časťou obsahu.

Orbán pritom čelí dlhodobej kritike za to, že jeho vláda umlčiava kritické médiá.