Dobré ráno: Bitúnky a bane, koronavírus znovu udrel v Európe

Ako momentálne vyzerá pandémai v Európe.

22. jún 2020 o 23:02 Tomáš Prokopčák, Nina Sobotovičová

Vypočujte si podcast

Viac ako 183-tisíc nových prípadov za 24 hodín, oznámila Svetová zdravotnícka organizácia.

V nedeľu to tak bol najvyšší denný nárast od vypuknutia pandémie nového koronavírusu. Aj keď najviac prípadov hlási Brazília, o druhej vlne Covid-19 už hovorí Južná Kórea, nové nákazy hlási aj Nemecko, Poľsko, Česko ale napríklad aj Slovensko. Aké je teda situácia v Európe? Kde sú nové ohniská nákazy? A čo nás čaká?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Ninou Sobotovičovou.

Zdroj zvukov: DW News, Bloomberg Markets and Finance

Krátke správy

Petra Krištúfková zo Sme rodina sa po zverejnení fotografií na jachte mafiána Mariana Kočnera z roku 2009 vzdala v nedeľu funkcie splnomocnenkyne vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc. Vláda vznik tejto funkcie schválila len 17. júna s tým, že do nej rovno navrhla Krištúfkovú. Končí aj samotná funkcia.

Bankový odvod končí. Banky už nebudú v druhej polovici tohto roka platiť povinný odvod vo výške 0,4 percenta zo všetkých vkladov, dohodli sa totiž s vládou. Sľúbili, že namiesto toho výraznejšie pomôžu s rozbehnutím ekonomiky.

Zaniknúť môže najväčší maďarský nezávislý web. Index.hu sa teraz obáva, že zmena vlastníckej štruktúry môže ohroziť jeho nezávislosť, prípadne portál rovno zavrú . Index.hu je jedno z posledných médií kritických k vláde Viktora Orbána.

Spojené štáty a Rusko začali spolu diskutovať o kontrole zbraní. Výsledkom by mala byť nová dohoda o kontrole jadrových zbraní, tá aktuálna skončí vo februári 2021. Aktuálna zmluva New START obmedzuje počet nosičov rakiet na 800 a počet bojových jadrových hlavíc do 1500.

Vedcom sa podarilo opeliť stromy pomocou špeciálnych mydlových bublín. Japonskí výskumníci vytvorili bubliny, ktoré obsahovali peľ a pomocou bublifukových pištolí nimi opelili ovocné stromy. Táto nová metóda mala až 95-percentnú úspešnosť.

Odporúčanie

