Prípad Traubner. Obťažovanie od lekárskeho vyšetrenia môže deliť tenká hranica

Denník SME hovoril so štyrmi Traubnerovými pacientkami.

2. júl 2020 o 22:07 Zuzana Kovačič Hanzelová, Ján Krempaský

BRATISLAVA. Sedí na veľkom hnedom gauči v obývačke svojho bratislavského bytu v Starom Meste.

Na stene za ním je množstvo obrazov, ktoré zachytávajú rozmanité historické budovy či čarovné zákutia rôznych miest. Na stole pred sebou má množstvo kníh, ako pravý profesor.

Pavel Traubner patrí medzi najuznávanejších neurológov na Slovensku. Za zdravie mu neďakujú len slovenskí prezidenti či významné osobnosti spoločenského a politického života, ale, ako sám vraví, aj bezdomovec z ulice pod jeho bytovým domom.

Meno Pavla Traubnera sa najmä na sociálnych sieťach začalo skloňovať na začiatku júna, keď médiá priniesli správu o tom, že herec Maroš Kramár počas nahrávania zábavnej relácie škrabkal po zadku maskérku súkromnej televízie.

"Súhlasím s tým, že to nemal urobiť," reaguje na to Traubner. "Tiež si myslím, že to nie je v poriadku, najmä pred tisíckami ľudí, ktorí sa na to pozerajú. Hoci to bola jeho kamarátka, ale urobil to. Takýchto vecí som sa ja v živote nedopúšťal. Prisahám," hovorí neurológ.

Pár dní po prevalení Kramárovho excesu napísala článok Kristína Šlesarováz Dubnice nad Váhom. Pred 16 rokmi bola Traubnerovou pacientkou. Pred troma rokmi o svojich spomienkach hovorila pre SME, lekára však nechcela menovať. Teraz meno v článku uviedla.

"Asi som na to potrebovala dozrieť," odpovedá na otázku, prečo zverejnila Traubnerovo meno až po troch rokoch. V rozhodnutí jej vraj pomohlo aj medializovanie káuz, ktoré v posledných rokoch riešili sexuálne obťažovanie - Chachaland či spomínaný Kramár.

Mladá žena z Dubnice nad Váhom nebola jediná, ktorej verejná diskusia o obťažovaní vyvolala spomienky na vyšetrenia u prominentného neurológa.

Denníku SME sa za posledné dva týždne s podobnou skúsenosťou postupne ozvalo päť Traubnerových pacientok. Z nich tri boli ochotné zverejniť svoje príbehy s krstným menom. Denník SME pozná aj ich priezviská.

So skúsenosťami z lekárskeho vyšetrenia, ktoré tieto ženy vnímali ako sexuálne obťažovanie, konfrontoval denník SME Traubnera. Na rozdiel od prípadu spred troch rokov, ktorý v poslednej chvíli odmietol komentovať, tentoraz poskytol rozhovor na záznam.

V rozhovore reagoval na všetky výhrady pacientok k jeho vyšetrovacím metódam. Rázne však odmietol, že by ich sexuálne obťažoval.

Aj podprsenku dole

"Zobral ma k posteli a povedal mi, aby som sa vyzliekla," spomína si na vyšetrenie u Traubnera spred troch rokov jeho pacientka Jana. Denník SME zmenil krstné meno, lebo jej skutočné je veľmi špecifické a bála sa, že by ju neurológ hneď spoznal.