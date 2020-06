Prezidentka poďakovala učiteľom za prácu v čase pandémie

Zuzana Čaputová ocenila odvahu pri hľadaní inovatívnych riešení výučby.

30. jún 2020 o 13:01 SITA

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová sa poďakovala učiteľom za odvahu a tvorivosť pri hľadaní nových foriem vyučovania. Hlava štátu to uviedla na sociálnej sieti.

Podľa prezidentky bude tento školský rok pamätným a všetci zúčastnení občas museli hľadať riešenia aj tam, kde na prvý pohľad žiadne neboli.

Poďakovanie za zvládnutie pandémie

Prezidentka sa pri príležitosti ukončenia školského roku 2019/2020 poďakovala za to, ako bol napriek pandémii zvládnutý.

„Učiteľom a učiteľkám za odvahu a tvorivosť pri hľadaní nových foriem vyučovania. Rodičom za trpezlivosť počas práce z domu, ktorá bola aj pre nich tak trochu školou. A žiakom za disciplínu, bez ktorej by to určite nešlo,“ napísala.

Učitelia vyšliapali nové cesty

Podľa hlavy štátu bude uplynulý školský rok pamätný.

Zuzana Čaputová dodala, že občas všetci zúčastnení museli hľadať riešenia aj tam, kde na prvý pohľad žiadne neboli a siahnuť na dno svojich síl.

„Vám, váženým učiteľom a učiteľkám, vedeniam škôl aj slovenského školstva vyjadrujem rešpekt, že ste sa aj v ťažkej situácii sústredili na to podstatné a do novej situácie ste pre svojich zverencov vyšliapali nové cesty,“ uzavrela hlava štátu so želaním načerpania síl do nového školského roka.