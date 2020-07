Pri ceste do Grécka treba vyplniť formulár, niektorých budú testovať

Povinné je vyplnenie online formulára.

2. júl 2020 o 10:42 SITA

BRATISLAVA. Pri vstupe do Grécka budú niektorí ľudia testovaní na ochorenie Covid-19. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na svojej webovej stránke.

Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa bude od 1. júla vyžadovať vyplnenie online formulára, a to najmenej 48 hodín pred vstupom do krajiny.

Systém po vyhodnotení nahlásených údajov vyznačí, či sa má alebo nemá táto osoba pri vstupe do Grécka podrobiť testu na Covid-19.

Každý cestujúci dostane osobný QR kód

Vo formulári (The Passenger Locator Form – PLF) je potrebné uviesť údaje ako napríklad odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku.

Do 24 hodín po odoslaní formulára dostane každý cestujúci osobný QR kód, ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe (napr. v mobile).

Systém po vyhodnotení nahlásených údajov vyznačí, či sa má táto osoba testu na Covid-19 podrobiť.

„Testy budú realizované hneď pri vstupe do krajiny a testovaní cestujúci budú musieť na výsledok testu čakať v individuálnej izolácii na adrese uvedenej vo formulári,“ upozorňuje rezort.

Autom iba cez Bulharsko

Od 1. júla Grécko spustilo prevádzku všetkých, teda aj regionálnych letísk na ostrovoch, pre lety zo zahraničia. Slováci môžu vstúpiť do Grécka autom iba cez bulharsko-grécky hraničný priechod Kulata – Promachonas.

Cez ostatné hraničné priechody je povolený vstup len v mimoriadnych dôvodoch (humanitárny, vojenský, v osobných vozidlách do sedem miest na sedenie sa povoľujú tri osoby a vodič).

Pokuta za porušenie tohto nariadenia je vo výške 150 eur každej osobe vo vozidle. Počet cestujúcich v turistických autobusoch nesmie presiahnuť 65 percent celkovej kapacity autobusu. Od 1. júla je tiež povolený príchod lodí zo zahraničia do gréckych prístavov.

V uzavretých verejných priestoroch ako je mestská hromadná doprava, taxíky či nemocnice je zároveň povinné nosenie ochranných rúšok. Pokuta za nedodržiavanie opatrenia je 150 eur.

Pri cestovaní do Grécka odporúča rezort diplomacie registrovať sa v registračnom formulári alebo cez mobilnú aplikáciu Svetobežka.

Veľvyslanectvo SR v Aténach je možní kontaktovať na telefónnom čísle: +30-210 6771898 alebo na emailovej adrese: emb.athens@mzv.sk.