Ako sa menia opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu

Testovať by sa malo viac.

2. júl 2020 o 20:06 Roman Cuprik

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem.

BRATISLAVA. Sedenie na hromadných podujatiach, zoznam menej ohrozených krajín aj testovanie. Vo štvrtok konzílium epidemiológov presadilo viaceré zmeny, reagovalo na súčasnú situáciu s novým koronavírusom.

Zmeny budú platiť od pondelka 6. júla 2020. Úrad verejného zdravotníctva bude o niektorých opatreniach detailnejšie informovať v piatok.

Podujatia nad tisíc ľudí

Na hromadných športových podujatiach budú musieť organizátori vyčleniť každý druhý rad tak, aby zostal prázdny. Odborníci sa tak rozhodli aj po futbalovom zápase v Dunajskej Strede, na ktorom diváci ignorovali povinné šachovnicové sedenie, čo rozčúlilo premiéra Igora Matoviča z OĽaNO.

Matovič hrozí, že ak ľudia budú nezodpovední, opatrenia sa znovu môžu sprísniť a ľudia budú musieť tráviť celé dni doma. "Verím, že v horúčavách 30 stupňov nechce nikto ostať doma," povedal.

Organizovať sa budú môcť aj také podujatia nad tisíc účastníkov, kde nie je zabezpečené sedenie.

V interiéroch bude platiť obmedzenie jeden návštevník na desať štvorcových metrov a v exteriéri jeden návštevník na päť štvorcových metrov.

Plocha má byť rozdelená na sektory, pričom v jednom sektore bude môcť byť najviac tisíc ľudí. Predaj vstupeniek bude možný iba online.

Rizikové krajiny

Na zozname menej rizikových krajín už nie sú Bulharsko a Čierna Hora, kde sa situácia zhoršila.

Naopak pribudli Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Írsko, Japonsko, Austrália, Nový Zéland, Južná Kórea a Čína.

Zoznam sa podľa hlavného hygienika Jána Mikasa môže naďalej meniť podľa aktuálnej situácie.

Ľudia, ktorí prídu z Bulharska a Čiernej Hory, sa od pondelka musia prihlásiť na regionálnom úrade verejného zdravotníctva, kde dostanú informácie.

Úrad zároveň zabezpečí štátom hradené testovanie na ochorenie Covid-19, ktoré treba podstúpiť najskôr na piaty deň po príchode na Slovensko.

Importované prípady

V stredu 1. júla na Slovensku pribudlo 13 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje 1700 pozitívne testovaných.

Od 8. júna 2020 evidujú 132 pozitívnych ľudí, z toho 63 prípadov bolo importovaných zo zahraničia.

Celkovo 42 prípadov prišlo z rizikovejších krajín (Ukrajina 14, Spojené kráľovstvo 14, Saudská Arábia 5, Spojené arabské emiráty 1, Macedónsko 3, Švédsko 3, Taliansko 1, Francúzsko 1). Z menej rizikových krajín to bolo 21 prípadov (Česko 17, Nemecko 3 a Rumunsko 1).

Testovanie

Počet testov síce v posledných týždňoch klesal, ale podľa infektológa Pavla Jarčušku by sa čoskoro mal vrátiť na čísla ako v čase najväčšej krízy.

Konzílium rokuje o zrušení povinnosti mať negatívny test už pri príchode z rizikových krajín. Ľudia by tak po návrate museli len ísť na päť dní do domácej karantény a na piaty deň by išli na štátom hradený test.

Nosenie rúšok

Nosenie rúšok sa upravovať nebude, naďalej platí, že v interiéri sú povinné.