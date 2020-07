Hlavný hygienik Mikas: Za Matovičov vtip o mne, že potrebujem chodiť do fitka, si môžem sám (rozhovor)

BRATISLAVA. Kým sa začiatkom marca na Slovensku neobjavil prvý prípad človeka infikovaného koronavírusom, hlavného hygienika Jána Mikasa ľudia takmer nepoznali a jeho Úrad verejného zdravotníctva si spájali nanajvýš s oznamami o kvalite vody slovenských jazier na kúpanie.

JÁN MIKAS sa po vyhlásení mimoriadnej situácie stal jedným z najmocnejších ľudí na Slovensku. Nariaďoval, ktoré obchody sa pre pandémiu musia zatvoriť, zavádzal povinnú štátnu karanténu a udeľoval pokuty pre tých, čo odmietali nosiť rúška.

Hlavného hygienika počas prvej vlny pandémie žiadalo neúspešne o rozhovor viacero médií, teraz súhlasil, že na otázky denníka SME odpovie.

Zisťovali sme, prečo stále nemáme zavedené veľké celoslovenské opatrenia proti šíreniu koronavírusu, keď počet prípadov tri týždne stúpa, aké mal vzťahy s Petrom Pellegrinim aj Igorom Matovičom, prečo pri uvoľňovaní opatrení dal prednosť kostolom pred divadlami a či ho nedehonestuje, keď si premiér Matovič robil posmešky z jeho postavy.

Ján Mikas Hlavným hygienikom je od roku 2016 od kedy je vedúcim pracovníkom Úradu verejného zdravotníctva, príspevkovej organizácie Ministerstva zdravotníctva. Na úrade pôsobí dve dekády. Desať rokov viedol odbor epidemiológie.

Boli ste už na dovolenke?

Bohužiaľ ešte nie, ale ak pôjdem, tak budem na Slovensku, pôjdem na Liptov.

Plánovali ste ísť do zahraničia?

Na začiatku roka som plánoval Chorvátsko alebo Nemecko. Každá krajina je z epidemiologického hľadiska teraz riziková. Keď si zoberiem, že by som mal prechádzať cez dva či tri štáty, a v rámci tej krajiny sa stretávame s ľuďmi z iných krajín, tak je to riziko, ktoré nechcem podstúpiť.

Ako sa vám pozerá na dovolenkárov zo Slovenska, ktorí po otvorení hraníc idú k moru?

Chápem ich. Ľudia boli zvyknutí na iný štandard. Každý sa tešil na leto. Neodsudzujem ľudí, ktorí chcú cestovať, akurát ich vystríham, aby si dávali čo najviac pozor, aby si z dovolenky nedoniesli aj niečo iné, za čo si nezaplatili. Ak sa niekto v aktuálnej situácii rozhodne dovolenkovať v zahraničí, odporúčam mu zvoliť si skôr ubytovanie mimo hlavných trás a s menším počtom ľudí. Rovnako odporúčam dbať na dostatočný sociálny odstup od cudzích osôb, dôkladné umývanie rúk, vhodné je nasadiť si rúško vo verejných interiérových priestoroch. Na kratšie vzdialenosti by som sa radšej do dovolenkovej destinácie dopravil vlastným autom.

Od 19. júna začal na Slovensku narastať počet aktívne chorých aj denné prírastky chorých na Covid-19. Väčšina chorých si koronakvírus doniesla zo zahraničia. Ako si v realite dať pozor niekde v Chorvátsku?

S každým uvoľnením sa zvyšuje riziko a s nárastom prípadov po otvorení hraníc sme automaticky počítali. Otázka znie, ako tie čísla teraz budú stúpať a či to zvládneme alebo nie. Nemohli sme tie opatrenia držať, keď si ekonomika a obchod vyžadovali uvoľnenie.

Koncom marca sme mali rovnaký počet chorých ako dnes. Kým vtedy už bola vyhlásená mimoriadna situácia aj núdzový stav, boli zatvorené hranice a obchody, teraz sa nič nedeje. Prečo?

Nevedeli sme, aký bude mať pandémia ochorenia COVID-19 priebeh. Videli sme zábery z Talianska a ďalších krajín a obávali sme sa, aby sa to neopakovalo aj u nás. Opatrenia boli preto najprísnejšie, ako boli možné. Čísla sú teraz síce podobné, ale o víruse máme viac informácií a sme preto aj lepšie pripravení aj na druhú vlnu.

Čo vieme teraz viac, než v marci?

Nový koronavírus sme ešte vtedy nevedeli diagnostikovať. Tiež sme museli rozšíriť laboratóriá a zaviesť diagnostiku v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne. Museli sme zaviesť systém hlásenia ochorení. Obávali sme sa, že veľa ľudí skončí s ťažkými klinickými príznakmi v nemocnici. Videli sme zábery z iných krajín, kde zdravotnícky systém zlyhával. Bol problém s ochrannými pomôckami. Nikto nemal skúsenosti.

Keby sme tie informácie, ktoré máte teraz, mali už v marci, nemuseli byť zavedené opatrenia také tvrdé?

Opatrenia by aj tak boli prísnejšie, lebo sme nevedeli, ako sa bude pandémia ochorenia COVID-19 vyvíjať, ale neboli by zrejme až také prísne.

V čom je súčasná stratégia iná ako bola v marci?

Počas prvej vlny mali celoštátne opatrenia veľký význam. Teraz je ale našou úlohou zachytiť lokálne prípady, ktoré sa na územie Slovenskej republiky budú prinášať zo zahraničia. Najmä, aby sme zachytili úzke kontakty potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. Situáciu teda teraz riešime na lokálnej úrovni, nie plošnými opatreniami.

Máte situáciu napriek nárastu chorých stále pod kontrolou?

Áno. Vieme, kde sa nové prípady objavili, odkiaľ prišli, kde sa nakazili. Tou mravčou prácou prípady vychytávame, aby nenastalo epidemické šírenie.

V Čadci hygienici pristúpili k prísnym, ale lokálnym opatreniam, zatvorili sa školy, Dom kultúry, zimný štadión. Je to príklad tej stratégie zavádzať opatrenia lokálne, tam kde je práve ohnisko?

Áno. Podobne sa riešila rodinná oslava v Humennom, kde bolo niekoľko chorých, zaznamenali sme niekoľko desiatok kontaktov. Toto sme robili ale aj v marci.

Teraz však nemáme zavedené plošné opatrenia. Preto musia byť regionálni hygienici prísnejší, aby čím skôr tieto prípady našli a okamžite nariadili opatrenia, pokojne razantnejšie.

Je náročné dostať od niektorých ľudí informácie, s kým sa stretli, pretože sa boja povedať pravdu, alebo ich zabudnú v strese.

Vieme, že hygienici zisťujú od chorých kontakty s ďalšími ľuďmi telefonicky, hoci sa plánoval zaviesť systém, v ktorom by bolo možné pátrať po polohe týchto ľudí spätne do minulosti pomocou dát mobilných operátorov. Hygienici by sa nemuseli spoliehať na to, či im chorí nezatajili nejaký kontakt, s ktorým sa stretli. Prečo sa to nepoužíva?

Toto nevyužívame. Horšie by bolo, keby ľudia vo veľkej miere nespolupracovali, potom by to malo zmysel.

Ak teda aj tieto metódy sú rovnaké ako v marci, v čom je ten rozdiel?

Nevedeli sme, aký rozsah bude mať pandémia ochorenia COVID-19 na Slovensku.

A teraz už vieme, aký rozsah bude mať ďalšia vlna po neustálom raste chorých od polovice júna?

Samozrejme, že nevieme, no nateraz nepotrebujeme využívať tieto technológie. Áno, nie sme na nule, prípady pribúdajú, ale zatiaľ nám stačia tieto metódy.

Ak má teraz niekto objednanú dovolenku na august, viete garantovať, že nezavediete plošné opatrenia, ako zatvorenie hraníc alebo zatvorenie hotelov, pokiaľ tam nebude ohnisko nákazy?

Ak by sa situácia naozaj veľmi zhoršila a bolo by postihnuté celé územie Slovenska, tak by sme navrhli aj plošné opatrenia. Ale pokiaľ sa bude dariť zvládať tieto importované prípady a ich úzke kontakty, tak opatrenia na lokálnej úrovni postačia. Vnímame totiž aj dosah opatrení na ekonomiku.

Budete vy tou autoritou, ktorá o tom v prípade potreby rozhodne?

Pravdepodobne to budem ja, kto to bude navrhovať a biť na poplach.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) mnohonásobne komunikoval, že rozhodnutia hygienikov a epidemiológov sú nezávislé a politicky ich neovplyvňuje. Bolo to tak aj v skutočnosti?

Aj premiér Pellegrini, aj premiér Matovič pozorne počúvali, čo hovoria odborníci. Pri prijímaní rozhodnutí to potom rešpektovali. Vieme aj o štátoch, kde hygienici nemali takúto podporu a skončilo to horšie. Mal som šťastie, že u nás obaja premiéri so všetkou vážnosťou prevzali naše návrhy a odporúčania. Pán Matovič samozrejme mal otázky, prečo takto a prečo nie inak, ale konečné rozhodnutie bolo na konzíliu odborníkov.

Kto nesie za tie rozhodnutia zodpovednosť? Premiér Matovič totiž zodpovednosť vždy prenášal aj na vás, zatiaľ čo mu expremiér Pellegrini vyčítal, že zodpovednosť musia niesť volení politici.

Rozhodnutia prijímali aj jednotlivé ministerstvá a vláda, preto sa nedá povedať, že by zodpovední boli len epidemiológovia alebo hygienici. Ja som len jedna zložka, ktorá zodpovedá len za určitú časť tých opatrení.

Napríklad obchody zostali v nedeľu zatvorené ešte niekoľko týždňov v čase, keď sme mali nulové prírastky nových chorých a ostatné opatrenia sa naďalej uvoľňovali. Vieme, že Igor Matovič by chcel nechať v nedeľu zatvorené obchody natrvalo.

Až ku koncu som si všimol, že verejnosť v tom vidí politiku. Naše rozhodnutie ponechať ich ešte zatvorené bolo ale odborné, epidemiologické. Nedeľa bola pre nás prirodzená voľba, pretože niektoré prevádzky mávajú vtedy aj tak zatvorené.

Odmietate, že by premiér Matovič, prípadne niekto ďalší trval na tom, aby ste nedeľu ponechali sanitárnym dňom?

Áno, odmietam. Je ale pravda, že sme o sanitárnom dni počas nedele diskutovali dva alebo trikrát na odbornom konzíliu. Viackrát sme sa zhodli, že ešte to neuvoľníme, lebo sa zmäkčili iné pravidlá. A napríklad v takých potravinách sa denne vystrieda veľmi veľa ľudí. Nemusia ísť totiž všetci do kina, ale ísť si nakúpiť do obchodu, to je naša takmer každodenná potreba. Sanitárny deň mal slúžiť na dôkladnú dezinfekciu priestorov, nie bežné upratovanie.

Prečo to muselo byť v nedeľu a nie iný deň, prípadne večer po pracovnej dobe, keď aj tak tí zamestnanci v nedeľu museli byť v práci, len neotvorili.

Nevedeli sme, že z toho bude politický zádrhel. Vychádzali sme z toho, že v nedeľu je to najprirodzenejšie. Veľa ľuďom sa aj ďalšie opatrenia zdali byť nelogické, ale nemohli sme uvoľniť všetko naraz. V niektorých štátoch pandémia zúrila v plnom prúde. Stále napríklad rozmýšľam nad tým, či krajiny Európy vrátane Slovenska nemali držať plošné opatrenia v platnosti ešte o mesiac dlhšie.

Rovnako sporné bolo uvoľňovanie opatrení, keď ste povolili bohoslužby v kostoloch, ale kiná a divadlá ste nechali zatvorené. Keď som sa vás pýtal na tlačovej konferencií, že prečo ste sa tak rozhodli, povedali ste, že náboženstvo je dôležitejšie ako zábava. To nie je hygienický alebo epidemiologický argument, ale politický.

Určite sme nechceli a nemohli pustiť všetko naraz. Museli sme sa rozhodnúť pre jedno alebo druhé. Zvažoval sme aj kostoly, mal som prísľub z Konferencie biskupov Slovenska, že to hygienické pravidlá budú dodržiavať. Jednali sme aj s ministerstvom kultúry, divadelníkmi a kinami.

Prečo ste sa teda rozhodli pre kostoly?

Z pohľadu epidemiológa môžem uviesť, že v kostoloch je väčší objem vzduchu a nie je tam zväčša potrebné používať klimatizáciu. Keď som nad tým neskôr uvažoval,a je to môj subjektívny názor, naozaj si myslím, že keď je niekto veriaci a ide tam, je to viacej ako keď ide do kina alebo divadla. Hoci neveriaci by asi radšej išiel do divadla.

Rozhodli o tom vaše osobné preferencie?

Nie, hovoril som o tom s ďalšími odborníkmi, nebolo to len moje osobné rozhodnutie.

Konzultovali ste to aj s premiérom Matovičom?

Nespomínam si, či aj s premiérom. Pán premiér Matovič sa ale zasadnutí odborného konzília zúčastňoval.

Vy ste veriaci, pán Mikas?

Bol som vychovávaný v katolíckej viere, ale aktívne nechodievam do kostola.

Hralo to úlohu v rozhodovaní?

Nie.

Prečo, keď sa ohlasovalo uvoľňovanie opatrení, vy ste potom utekali na Úrad verejného zdravotníctva, kde ste do noci písali presné znenie pravidiel a tie boli často zverejnené najskôr niekoľko hodín pred ich platnosťou ? Obchodníci, taxikári, prevádzkari do poslednej chvíle nevedeli, ako sa majú na uvoľnenie pripraviť.

Rozhodli sme sa oznamovať rozhodnutia odborného konzília ihneď po jeho zasadnutí, hoci nie všetky boli v tom čase podrobne rozpracované. Ľudia na to čakali a vedeli, že odborné konzílium zasadá a pravdepodobne príjme dôležité rozhodnutie.

Ak by mali pripravené presné znenie opatrení v čase, keď ste ich na tlačových konferenciách ohlasovali, ľudia by si ich hneď vedeli nájsť na vašom webe a celé by to pôsobilo profesionálne a nie zmätočne.

Potom by nás možno ľudia obvinili, že konzílium sa dohodlo v predstihu a nepovedali verejnosti výsledok. Takto sme všetko, čo sme v tej chvíli vedeli, povedali na tlačovke. Nechceli sme z ľudí robiť rukojemníkov. Chceli sme, aby sa vedeli aspoň zhruba nachystať.

Tí ľudia ale nakoniec netušili, ako presne má vyzerať ten izolačný predel medzi šoférom a zákazníkom v taxíku, rozostupy na letných terasách. Aj tak museli čakať, kým nevydáte písomné rozhodnutie, ktorým sa môžu riadiť. Dovtedy to pre nich bola lotériá, či sa trafia do opatrení.

Museli vydržať. Opatrenia sa častokrát ešte menili za chodu. Nie každé opatrenie sa podarilo napísať bez chyby na prvýkrát. Ale asi by to vyznelo profesionálnejšie, ak by sme to spravili tak, ako hovoríte.

Hovorilo sa, že zavedenie štátnej karantény bol priamo nápad Igor Matoviča. Vy si spomínate, kto s tým prišiel, keďže ste chodievali na rokovania Ústredného krízového štábu?

Naozaj neviem, kto prvý prišiel s tou myšlienkou. Ja som to nebol. Podľa mňa to bolo spoločné rozhodnutie. Boli sme postavení pred otázku, čo s tými ľuďmi, ktorí sa vracajú zo zahraničia. Zhodli sme sa, že to bolo dôležité rozhodnutie ako zastaviť šírenie vírusu. Inak sme sa mohli vydať cestou Rakúska v počte nakazených.

Vo februári, niekoľko dní pred identifikovaním prvého nakazeného koronavírusom na Slovensku ste povedali, že uzatvorenie hraníc by nebolo efektívne, pretože inkubačná doba vírusu je príliš dlhá a nebudete vedieť zistiť, kto je a kto nie je chorý.

Efektivita takéhoto opatrenia bola otázna. Vo februári som si nevedel predstaviť, že by mohli byť hranice tak zatvorené, ako nakoniec boli. Urobili to všetky štáty, takže potom už uzatvorenie hraníc a kontrola ľudí, mala význam.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) dodnes nezverejnil dokument z rokovania Ústredného krízového štábu, kde sa rozhodlo o zavedení povinnej štátnej karantény. Ľudia si tak nemali ako overiť, či jej výkon v praxi bol v súlade s týmto rozhodnutím, chýbala právna istota. Vy viete, prečo to tak bolo?

Väčšinou to bolo tak, že som dostal z krízového štábu svoje úlohy.

Niektorí právnici tvrdili, že celá štátna karanténa v ubytovniach nie je právne platná, pretože váš Úrad verejného zdravotníctva rozhodnutia o nej nezverejnil v Zbierke zákonov. Pochybnosti vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová, aj verejná ochrankyňa práv Mária Pattyková. Bol váš postup legálny?

Úrady verejného zdravotníctva sú oprávnené nariaďovať podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia rôzne opatrenia, medzi ktoré patria aj izolácia v domácom prostredí, v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení. Opatrenia úradov verejného zdravotníctva preto nemusia byť publikované v Zbierke zákonov.

Je to preto, že regionálne úrady verejného zdravotníctva riešia napríklad aj lokálne epidémie spôsobené napríklad chrípkou, osýpkami a zverejňovanie opatrení v Zbierke zákonov by z hľadiska informovanosti dotknutých obyvateľov nebolo účinné.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva boli zasielané celoštátnym médiám, zároveň boli zverejňované na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva.

S tým súvisia aj pokuty a sankcie za nedodržiavanie opatrení. Ak by bol právny základ pravidiel pochybný, sankcie by ste potom udeľovali na základe noriem, ktoré nemajú vôbec platnosť. Koľko pokút, sankcií ste udelili?

Od prvého apríla do 30. júna sme zaznamenali vyše 1000 porušení karantény, či už štátnej alebo domácej. Od zrušenia štátnej karantény a e-karantény to od 10. do 30. júna bolo spolu 20 porušení. Výška jednotlivých pokút sa pohybovala od 50 do 250 eur.

Vydal som pokyn, že za súčasnej situácie nejdeme pokutovať ľudí, ale vysvetľovať im, prečo je dôležité dodržiavať opatrenia.

V čom boli rozdiely medzi odchádzajúcou vládou Petra Pellegriniho zo Smeru a novou vládou Igora Matoviča? Z vonku sme videli, že za Pellegriniho fungovali zákonom predpísané orgány, ako Bezpečnostná rada štátu, Ústredný krízový štáb a s Matovičom začali vznikať rôzne poradné orgány, ktoré zákony nepoznali.

Viem povedať, že sa mi v oboch prípadoch pracovalo ťažko, pretože to boli z odborného hľadiska náročné rozhodnutia v náročnej situácii. Mediálna stratégia potom bola na nich. Rozdiel medzi pánom Pellegrinim a pánom Matovičom je jasný v ich politike a názoroch. Nezaznamenal som ale problém ani s jedným a ani s druhým. Oceňujem, že ma v danej chvíli počúvali, premýšľali nad mojimi slovami a na druhý deň mi ešte dávali dodatočné otázky, omnoho náročnejšie. Musím uznať, že obaja sa problému zhostili dobre. Ani s jedným som sa pred tým nepoznal.

„Dáme mu voľnú vstupenku, v jeho prípade radšej dve,“ povedal o vás Igor Matovič na facebooku, keď rokoval o uvoľnení opatrení pre fitnes centrá. Zosmiešňoval tým váš vzhľad. Je to príklad tej bezproblémovej komunikácie?

Za tento premiérov výrok si môžem čiastočne ja sám. S pánom premiérom sme sedeli so zástupcami fitnes centier a niektorými poslancami a hovorili sme o tom, ako inak im pomôcť, ak im ešte týždeň alebo dva nechceme povoliť prevádzku. A jedným z návrhov bolo zaviesť voľné vstupy. A tam som ja sám povedal, že ja by som potreboval aj dve takéto vstupenky. Nemôžem sa preto hnevať, lebo som si to asi sám vypýtal. Preto tento výrok neberiem ako snahu o zosmiešnenie.