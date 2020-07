OĽaNO a Sme rodina chcú o Kollárovi hovoriť na začiatku schôdze, kauzu diplomovky chcú uzavrieť

O odovolaní sa bude hlasovať v tajnom hlasovaní.

7. júl 2020 o 12:43 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. O odvolávaní predsedu parlamentu a šéfa Sme rodina Borisa Kollára by mali v parlamente hovoriť ešte dnes.

Poslanci pravdepodobne schvália zaradenie tohto bodu, s ktorým chce prísť samotný Kollár, do programu. Podporia to poslanci Sme rodina aj OĽaNO, mnohí totiž chcú, aby sa téma Kollárovej odpísanej diplomovej práce uzavrela.

Súvisiaci článok Ak parlament Kollára odvolá, Sme rodina odíde z vlády Čítajte

„Chceme, aby sa tento bod otvoril, aby prebehla rozprava, následne tajné hlasovanie,“ povedal šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

"Ak s návrhom pán Kollár príde, podporíme zaradenie tohto bodu, aby sa ukázalo, či má podporu alebo nemá," hovorí šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

O odvolávaní by sa malo v pléne rokovať na úplnom začiatku schôdze, ešte pred ostatnými bodmi. Schôdza parlamentu sa začína o 13:00 hod.

Článok pokračuje pod video reklamou

Za ľudí hovorila o Kollárovi so SaS

Strana Za ľudí, ktorá Kollára kritizovala a chcela jeho odchod z čela Národnej rady, zrejme nepodporí zaradenie bodu do programu.

„Nevidíme najmenší dôvod na to, aby sme pomáhali Borisovi Kollárovi takýmto spôsobom sa očistiť a zbaviť sa tohto problému. Stále si myslíme, že on sám má vyvodiť politickú zodpovednosť, to znamená, že zrejme nepodporíme zaradenie tohto bodu do programu,“ hovorí poslanec Miroslav Kollár zo Za ľudí.

„V prípade, že Boris Kollár nájde väčšinu pre zaradenie tohto bodu do programu, poslanci nášho klubu sa už budú správať autonómne a slobodne a každý sa zariadi tak, ako sa k tomu chce postaviť,“ dodáva poslanec Za ľudí.

Hovorí, že sa o spoločnom postupe zhovárali aj so SaS, no nevie, ako sa ich koaličný partner zachová.

Matovič Kollára podržal

Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre svoju diplomovú prácu. SaS a Za ľudí doteraz hovorili, že by mal odstúpiť sám. OĽaNO jeho odchod nežiadalo.

Navrhlo, aby minister školstva Branislav Gröhling a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác.

Premiér Igor Matovič zároveň cez víkend povedal, že SaS a Za ľudí v prípade odvolávania Kollára "stiahnu chvost".

Kollár vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne. V politike ho nemieni viac používať. V prípade odchodu z funkcie predsedu parlamentu nevylúčil ani odchod hnutia z koalície.