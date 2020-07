Črtá sa druhá vlna korony. Ako ju zvládnuť? (otázky a odpovede)

V stredu stúpol počet nakazených najviac od apríla.

10. júl 2020 o 19:19 Ján Krempaský

Pre stúpajúci počet nových prípadov infekcie koronavírusom neodporúčajú hygienici ísť na dovolenku do zahraničia. Ilustračné foto. (Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Pohodu začínajúcej letnej sezóny narušila správa, že na Slovensku v stredu stúpol počet nových prípadov infekcií koronavírusom na 53. Je to najviac od 22. apríla, keď ich bolo 81.

K pokoju obyvateľov Slovenska neprispel ani status premiéra Igora Matoviča z OĽaNO na sociálnej sieti, ktorý v reakcii na túto správu naznačil, že situácia je vážna.

„Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. Bohužiaľ,“ napísal.

Hoci premiér ešte vo štvrtok zvolal stretnutie časti expertov na ochorenie Covid - 19, konkrétne opatrenia z neho nevzišli. Verejnosť sa ich podľa Matoviča dozvie v pondelok, keď zasadne konzílium epidemiológov.

Premiér naznačil, že čas do pondelka majú ľudia využiť aj na to, aby dumali nad tým, či je pre nich skutočne dôležité ísť na dovolenku do zahraničia.

„Keď sa minimálne zamyslia a skúsia si odpovedať, či je naozaj teraz úplne super ísť niekde do Bulharska, lebo mi tam chutí jesť v lete broskyne,“ odkázal im.

Denník SME preto odborníkom položil otázky o možnej druhej vlne koronavírusu.

Sú stúpajúce čísla nových prípadov ochorení na Covid-19 znakom, že už prichádza druhá vlna infekcie na Slovensko?

Druhá vlna podľa infektológa Pavla Jarčušku zatiaľ neprišla, lebo ochorenie sa nešíri plošne. Na Slovensku je zatiaľ len niekoľko ohnísk, napríklad na Kysuciach, Orave, v okolí Prievidze či Prešova.