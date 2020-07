Hygieničky analyzovali prípady, bezpríznakových bolo takmer 70 percent pacientov

Najvyššiu chorobnosť za sledované obdobie mal Žilinský kraj.

14. júl 2020 o 12:52 SITA

BRATISLAVA. Hygieničky analyzovali prípady ochorenia COVID-19, bezpríznakových bolo takmer 70 % pacientov.

Do analýzy zahrnuli 363 prípadov ochorení pozitívnych osôb, u ktorých bolo vykonané epidemiologické šetrenie a spracované všetky epidemiologické charakteristiky.

Z nich nemalo žiadne príznaky 252 pacientov. Prípady sledovali za obdobie od 1. júna do 9. júla. Vyplýva to z analýzy prípadov ochorení COVID-19 od Márie Avdičovej a Jany Námešnej z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.



Najvyššiu chorobnosť za sledované obdobie mal Žilinský kraj. Nasledovali Banskobystrický, Bratislavský, Trenčiansky, Prešovský a Košický kraj. Najmenej prípadov zaznamenali v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Najviac postihnuté okresy boli Čadca a Revúca, nasledovali Tvrdošín a Levoča.



Najväčšiu skupinu infikovaných tvorili osoby od 20 do 34 rokov, nasledovali osoby od 35 do 54 rokov. Najmenej prípadov zaznamenali u detí do jedného roka.

Nákaza bola na Slovensko dovezená najmä z Česka a Ukrajiny, nasledovali Spojené kráľovstvo, Srbsko a Macedónsko.