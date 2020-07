Blanár ohodnotil prvých sto dní ministra Korčoka, považuje ich za nedostatočné

Veľká Británia zaradila Slovensko na zoznam rizikových krajín.

16. júl 2020 o 15:34 TASR

BRATISLAVA. Predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR Juraj Blanár (Smer) ohodnotil prvých 100 dní ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS) známkou nedostatočný.

Dôvodom je, že Korčok skôr neriešil, že Veľká Británia zaradila Slovensko na zoznam rizikových krajín.

Musia absolvovať karanténu

Slováci vstupujúci do Británie tak musia absolvovať 14-dňovú karanténu. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii. Oceňuje však nasadenie ministra pri repatriáciách.

Zverejnený britský zoznam rizikových krajín je podľa Blanára vizitkou nečinnosti a podcenenia situácie ministerstvom zahraničných vecí.

"Ľudia nechápu, prečo by mali absolvovať dvojtýždňovú karanténu pri vstupe do Veľkej Británie, Slovensko patrí medzi najbezpečnejšie krajiny z hľadiska zvládnutia pandémie, ak si to prepočítame na obyvateľa," povedal Blanár.

Diplomacia pod vedením Korčoka podľa jeho slov neurobila dostatok práce a aktivít, ktoré by zabránili povinnej karanténe pre Slovákov.

"Dnes, keď je už po funuse, tak hovorí o tom, že robí všetko pre to, aby sa to zmenilo, podľa môjho názoru je dosť neskoro," poznamenal opozičný poslanec. Blanár dodal, že leto má pre Korčoka slúžiť ako reparát, aby niečo takéto už nedopustil.

Chýbalo mu ospravedlnenie

Ministerstvo a ambasády podľa Blanára odviedli dobrú prácu počas pandémie nového koronavírusu.

Poslancovi však chýbalo, že sa Korčok neospravedlnil za drobnosti, ktoré nastali počas repatriácie.

Vo Veľkej Británii existujú podľa Korčoka dva zoznamy rizikových krajín z pohľadu šírenia nového koronavírusu.

Jeden zoznam vytvorilo britské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré Slovensko zaradilo medzi zelené, bezpečné krajiny.

Druhý vytvorilo ministerstvo dopravy, kde je SR zaradená medzi tzv. červené krajiny. Korčok podotkol, že ide o nekoordinovanosť a bude požadovať nápravu.