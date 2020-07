Dobré ráno: Meno Bödör sa objavilo na súde v prípade Kuciakovej vraždy

Na súde spomenulo Zoltán Andruskó nové meno.

20. júl 2020 o 23:15 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Vypočujte si podcast

Zoltán Andruskó si včera sadol na miesto pre svedkov a začal rozprávať. Na súde v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej spomenul nové meno: a to rovno Norberta Bödöra.

Ten mal údajne dokonca pomáhať zahľaďovať stopy po vraždách a nájsť bieleho koňa, ktorý by na seba vraždy novinára a jeho partnerky vzal.

Čo sa tam teda dialo, na čo sa Marian Kočner a ďalší mali chystať a ako to napokon dopadlo?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Romanom Cuprikom.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Najsilnejšou politickou stranou je stále OĽaNO Igora Matoviča. Vyplýva to z nového prieskumu politických preferencií agentúry AKO, ktorý sa uskutočnil od 7. do 17. júla. Matovičovci by získali 23,5 percenta hlasov, nasleduje Hlas Petra Pellegriniho s 16,7 percentami. Smer by získal takmer 10,7 percent, SaS 9,4. Strana Za ľudí by sa do parlamentu nedostala. Všetky výsledky aj možnosť vyklikať si prípadné koalície nájdete na webe SME.sk.

Nezamestnanosť v júni stúpla, momentálne je najvyššia za posledné tri roky. Vďaka pandémii dosahuje 7,4 percenta, na konci júna tak bolo bez práce viac ako 200-tisíc práceschopných ľudí.

Lekári upozorňujú vládu, že Slovákov vracajúcich sa z Veľkej Británie by sme mali dôsledne monitorovať. Slovenská lekárska komora navrhuje dokonca povinné testovanie takýchto navrátilcov. Zdôrazňuje, že niektoré ohniská nového koroavírusu na východe Slovenska vznikla práve vďaka príchodu ľudí zo Spojeného kráľovstva.

Svetová zdravotnícka organizácia predpokladá, že očkovať proti novému koronavírusu by sa mohlo začať v polovici budúceho roka. Momentálne je už v klinickej fáze testov viac ako dvadsať rôznych kandidátov na vakcíny, čaká sa, ktoré budú fungovať a ktoré budeme ich vedieť v globálnej miere vyrábať.

V noci z nedele na pondelok do vesmíru úspešne odštartovala misia Hope Spojených arabských emirátov, ktorá už smeruje k Marsu. Na červenú planétu by mala tento týždeň štartovať aj ambiciózna misa Číny, ktorá sa na Marse pokúsi pristáť. Na koniec júla je naplánovaný štart aj marsovskej misie NASA.

Odporúčanie

Viacerí sa nás pýtate, kedy budú nové epizódy nášho podcastu Dobrú chuť. Úprimná odpoveď je, že nevieme: ale skôr ako v septembri nie. Musíme si totiž premyslieť, ako ich robiť ešte lepšie a gastronomicky zaujímavejšie. Ale pre fanúšikov jedla, jedenia a histórie stravovania nejaké odporúčanie mám: od dnes by sa mala na Netflixe objaviť druhá séria dokumentov Street Food od tvorcov kultových Chef's Table. Tento raz sa filmári vybrali do Latinskej Ameriky, takže vám aspoň takto prajem dobrú chuť.

