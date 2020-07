Prieskum AKO: Pellegriniho Hlas je druhý najsilnejší po OĽaNO

Kollárovo hnutie Sme rodina kleslo.

20. júl 2020 o 12:09 (aktualizované 20. júl 2020 o 12:26) SITA

BRATISLAVA. Ak by sa voľby do Národnej rady konali v polovici júla, vyhralo by ich vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 23,5 percenta.

Na druhom mieste by sa umiestnila vznikajúca strana Hlas - sociálna demokracia expremiéra Petra Pellegriniho, ktorej by svoj hlas odovzdalo 16,7 percenta.

Tretia by skončila opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD), ktorú by volilo 10,7 percenta opýtaných.

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Ako, ktorý uskutočnila od 7. do 17. júla na vzorke 1 000 respondentov.

Za ľudí by skončili mimo parlamentu

Na ďalších miestach sa umiestnili Sloboda a Solidarita (9,4%), Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (7,9%), hnutie Sme rodina (6,4%) či Progresívne Slovensko (5,2%).

Do parlamentu by sa dostalo celkovo sedem politických subjektov.

Naopak, brány by neprekročila vládna strana Za ľudí (4%), KDH (3%), Vlasť (2,7%), Dobrá voľba (2,6%), SMK (2,5%), Spolu - občianska demokracia (2,2%), Slovenská národná strana (1,4%) či Most-Híd (1%)

Koľko ľudí by išlo voliť?

Respondentom bola položená otázka: "Skúste si predstaviť, že by sa najbližší víkend konali voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorej politickej strane by ste dali Váš hlas? Prečítam vám v náhodnom poradí zoznam všetkých kandidujúcich strán."

14,5 percenta opýtaných deklarovalo, že nepôjde voliť, 4,3 percenta nechcelo odpovedať a 15,9 percenta nevedelo, koho by išli voliť.