Koronavírus: Katalánsko uzatvára nočné kluby a diskotéky (minúta po minúte)

Slovensko eviduje 2118 prípadov.

25. júl 2020 o 6:19 (aktualizované 25. júl 2020 o 6:42) Martin Vonšák, TASR, SITA

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Kliknite sem, ak sa vám graf nezobrazuje správne

Pozrite si aktuálnu mapu šírenia koronavírusu na Slovensku >>>

Článok pokračuje pod video reklamou

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

06:42 Spojené štáty v piatok už druhý deň za sebou zaznamenali viac než 70.000 nových prípadov koronavírusového ochorenia COVID-19 a vyše 1000 s tým súvisiacich úmrtí.

Zdravotnícke úrady v tejto pandémiou celosvetovo najpostihnutejšej krajine za uplynulých 24 hodín zaevidovali 73.795 nových prípadov infekcie a ďalších 1157 úmrtí. Z poskytnutých údajov vyplýva, že USA majú momentálne 4,1 milióna prípadov nákazy, z ktorých sa 145.324 skončilo úmrtím pacientov. Z ochorenia sa vyliečilo vyše 1,2 milióna ľudí.

06:28 Cestujúci prichádzajúci do Rakúska z ohnísk COVID-19 budú musieť pri vstupe do krajiny predložiť výsledky aktuálnejších testov. Nariadenie začne platiť od pondelka.

Rezort zdravotníctva zverejnil v noci na sobotu zoznam 32 destinácií so zvýšeným rizikom infekcie po tom, ako dospel k záveru, že nedávny nárast nových domácich prípadov nákazy sčasti súvisí s osobami prichádzajúcimi zo zahraničia.

Na danom zozname figuruje väčšina balkánskych krajín, ktoré boli v uplynulých týždňoch zdrojom množstva infekčných zhlukov v Rakúsku. Na zozname sú i Švédsko a Portugalsko, ako aj Spojené štáty, Brazília či India. Ľudia prichádzajúci do Rakúska z týchto 32 krajín sa musia na hraniciach preukázať negatívnym testom na koronavírus alebo sa nechať otestovať do dvoch dní po vstupe do tejto alpskej republiky.

6:19 Katalánska vláda nariadila v piatok zatvorenie všetkých nočných klubov, diskoték a spoločenských podujatí, keďže tam zaznamenávajú nárast nových prípadov ochorenia COVID-19.

Príkaz nadobudne účinnosť v sobotu a bude platiť dva týždne. V celom Španielsku sa počet nových prípadov za uplynulé týždne strojnásobil. Takmer polovicu všetkých nových prípadov zaznamenali práve v Katalánsku. Pred týždňom úrady vyzvali obyvateľov katalánskej metropoly Barcelona, aby nevychádzali z domu, ak to nie je absolútne nevyhnutné. Nové opatrenia zakazujú aj hudobné podujatia s tanečnými parketmi. Kasína, bary a reštaurácie budú musieť zatvoriť o polnoci.

Takmer mesiac po tom, ako Španielsko ukončilo núdzový stav, začal v krajine narastať počet nových prípadov nákazy. Zdravotníci čoraz častejšie zdôrazňujú, že jednou z príčin je aj nočný život, ktorý je úrodnou pôdou pre šírenie vírusu.