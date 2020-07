Dobré ráno: Kyselica bol tajným, keď kandidoval za OĽaNO

Kyselica bol tajným, keď tajní diskreditovali terajšieho ministra obrany.

27. júl 2020 o 23:59 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Lukáš Kyselica je bývalý vyšetrovateľ kauzy Gorila a v súčasnosti pôsobí ako štátny tajomník ministerstva vnútra.

Včera ale prišiel Denník N s tvrdením, že Kyselica, ktorý vo voľbách kandidoval za Matovičovo OĽaNO, bol v tom čase zároveň aktívnym príslušníkom vojenskej tajnej služby.

Ako je to možné, ako to, že to nikto nevedel a či to nikomu neprekáža, a vlastne, či Kyselica stále môže ostať vysokopostaveným politikom?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Romanom Cuprikom.

Krátky prehľad správ

Novou šéfkou polície bude aspoň dočasne Jana Maškarová. Tá je v súčasnosti prvou policajnou viceprezidentkou a povedie políciu po tom, ako o mesiac skončí vo funkcii policajný prezident Milan Lučanský. Maškarová by mohla policajtom šéfovať až dokým koalícia nepresadí nové pravidlá na voľbu šéfa či šéfky polície. Či by sa ním mohol stať Jaroslav Spišiak, odpovedá sám Spišiak vo veľkom rozhovore s Petrom Kováčom, ktorý nájdete na webe SME.sk.

Záverečná práca Igora Matoviča nespĺňa kritériá kladené na diplomovú prácu a nespĺňala ich ani v roku 1998. Táto práca nemala byť nikdy obhájená. Také je včerajšie vyjadrenie vedenie Univerzity Komenského. Univerzita ale zároveň tvrdí, že tým je pre ňu celá téma uzavretá.

Ministerstvo školstva by chcelo eurofondy využiť na rozsiahle investície do materských škôl. Do konca augusta plánuje zistiť, kde chýbajú učitelia a koľko materských škôl treba postaviť. Povinné takzvané predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti by malo odštartovať od 1. januára 2021.

Kotlebovec Jozef Király sa priznal, že minulý rok zabíjal, odmieta však, že by išlo o úkladnú vraždu. Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa s ním v pondelok začalo hlavné pojednávanie. Kotlebovci tvrdia, že to je zlyhanie jednotlivca a nesúvisí s jeho členstvom v strane.

Vedci objavili prvý aktívny únik metánu z morského dna na Antarktíde. Tento silný skleníkový plyn oveľa intenzívnejší ako oxid uhličitý sa pritom podľa vedcov sa bude uvoľňovať čoraz viac. Veľké množstvo metánu sa totiž nachádza pod ľadovcami ale aj v permafroste, ktorý sa topí.

Odporúčanie

Prvé výsledky vyvíjanej vakcíny proti novému koronavírusu vyzerajú sľubne. Oxfordskí vedci sú jedni z tých, ktorí sú vo vývoji a testoch nového očkovania najďalej. Richard Fisher však pre BBC opisuje trochu iný pohľad, teda ako vyzerajú takéto klinické testy z pohľadu dobrovoľníka. Je ním on sám... a text Koronavírus: čo som sa naučil z oxfordského testu vakcíny je tak mojim dnešným odporúčaním.

