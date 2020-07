Minúta po minúte: Para žiada oslobodiť Kočner spod obžaloby

Proces je na konci.

31. júl 2020 o 8:53 (aktualizované 31. júl 2020 o 10:11) Adam Valček

Proces v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka pokračuje 22. dňom.

Záverečné reči prednesú obhajcovia obžalovaných.

TU si môžete prečítať doterajší priebeh pojednávania.

TU nájdete prehľad dôkazov proti Kočnerovi a Alene Zsuzsovej.

Súd s Marianom Kočnerom v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka sledujeme minútu po minúte:

10:11 Bola vyhlásená krátka hygienická prestávka (10 minút).

10:10 "Navrhujem oslobodiť môjho klienta spod obžaloby, iný záver ani nepripadá do úvahy," ukončil Para záverečnú reč po asi hodine prednesu.

10:08 Kočnerov obhajca vraví, že jeho klient nemal motív dať Kuciaka zavraždiť. "Nechcem sa nikoho dotknúť, ale bolo preukázané, že poškodený (Kuciak) vychádzal vo svojich článkoch zo zistení iných novinárov. Novinári o mojom klientovi píšu od 90. rokov a písať budú," hovorí Para.

10:07 Para vyčíta procesu aj ďalšie nedostatky. Napríklad prokurátor navrhuje zhabať Kočnerovi biele bentley. "Ake v skutkovej vete obžaloby nie je uvedené, ako malo byť toto auto zapojené do skutkového deja," hovorí Para. Zhabať možno iba vec, ktorá bola pri skutku použitá, resp. s ním súvisí.

10:02 Para tvrdí, že Kočner bol cieľ a tomuto cieľu prispôbil Andruskó svoje výpovede a zaň dostal odmenu v podobe nižšieho trestu.

10:00 "Toto je koniec záverečnej reči pána prokurátora: mohlo sa stať hocičo, ale veríme Andruskóvi," sarkasticky parafrázuje Para prokurátora.

09:52 "Výbery z účtov môjho klienta sme oboznámili a z ich výšky nemožno dedukovať nič," hovorí Para. Naráža na fakt, že Kočner úplne bežne vyberal a vkladal desaťtisíce až stovkytisíc eur.

09:47 Para sa teraz dostáva k priebehu 22. februára 2018, deň po vykonaní vraždy. "Pán Andruskó vypovedá, že peniaze dostal doobeda, ale potom je bez akejkoľvek relevancie, či sa stretli popoludní s pani Zsuzsovou. Priebeh dňa, ako ho opisuje pán Andruskó, je v rozpore s tým, ako ho zachytávajú dáta z mobilných vysielačov," hovorí Para.

Spochybňuje zistenie, že Andruskó a Zsuzsová sa stretli v Komárne, pretože podľa Paru sa na daných vysielačoch nachádzali celkom bežne. "Úplne presne si pamätám, že to bolo doobeda," cituje Para Andruskóovu výpoveď o prebratí peňazí za vraždu. "Podľa dát z vysielačov je vylúčené, aby sa stretli druhýkrát," tvrdí Para.

Hovorí, že ak aj prokurátor alebo splnomocnenci pripúšťajú, že tento dej mohol prebehnúť inak než si ho Andruskó pamätá, tak potom existujú pochybnosti o priebehu deja.

09:44 "Videl som jednu fotku, na ktorej omnoho lepšie vidieť tvár poškodeného," cituje Para Marčekovu výpoveď. "Videl som aj fotky v spise, ale nie sú to tie fotografie, ktoré som videl (pred spáchaní skutku, pozn. red.)," hovorí Para.

"Je jednoznačné, že pán Marček nevidel fotografie zo sledovania tímom pána Tótha," vyhlásil Para. "Tým sa pretrháva nepretržitá reťaz, o ktorej hovoril prokurátor a splnomocnenci," tvrdí.

09:34 Para nechal zobraziť na obrazovkách fotografie zo sledovania Kuciaka - jednu fotku Kuciaka, ako kráča k autobusu na autobusovej stanici; druhú, ako nastupuje alebo vystupuje zo svojho auta. "Ide o dve rozličné fotografie, jednu opoznal Andruskó, druhú Marček, zhoda tam nebola," tvrdí.

"Pán Andruskó si vybral práve tú fotku, na ktorej nie je viditeľná tvár," hovorí Para. Ide o fotku z autobusovej stanice. Na fotografii Kuciaka z parkoviska, ktorú opoznal Marček, tvár Kuciaka je viditeľná.

Para sa teda v záverečnej reči zameriava na spochybenie nepretržitej reťazce dôkazov, ktoré by dokazovali, že fotografie z Kočnerovej vile sú tie isté, ktoré využili vrahovia.

09:31 "Videli Andruskó a Marček skutočne fotky zo sledovania alebo videli iné fotky?" prednáša Para rečnícku otázku. "Tvrdenie prokurátora, že Marček a Andruskó opoznali tie isté fotografie, tak prokurátor zakladá svoje tvrdenie na dôkaze, ktorý nebol vykonaný - rekognícia Miroslavom Marčekom," hovorí Para.

Dodáva, že Marčekovi boli predložené iba fotky zo sledovania, žiadne iné. "Nemohol vybrať ani žiadnu inú a napriek tomu nedošlo k zhode v ich tvrdeniach (s Andruskóm, pozn. red.)," tvrdí Para.

09:25 Obhajca pripomína, že Andruskó si nevedel spomenúť na podrobnosti o delení odmeny za vraždu. Andruskó okrem toho v jeden moment na súde vypovedal, že pri delení odmeny sa dostal do mínusu, akoby to vyzeralo, že vrahom dokladal z vlastných peňazí. Para to teraz využil a hovorí, že Andruskó o priebehu skutku a odmene sám rozhodoval, a preto bolo treba skúmať aj jeho vlastné motívy.

09:22 Para sa vyjadruje k jednému z kľúčových dôkazov - fotografiám zo sledovania novinárov, ktoré sa našli u Kočnera a Andruskó ich spoznal. "Andruskóvi neboli predložené podobné fotografie ako sa to má pri rekognícii robiť, navyše rekognícia prebehla až potom, čo sa Andruskó oboznámili s obsahom spisu a výpoveďami Petra Tótha, Miroslava Kriaka a ďalších," tvrdí Para.

09:18 "Inštitút spolupracujúceho obvineného je síce dôležitý nástroj odhaľovania kriminality, ale prináša so sebou riziko manipulácie vývpovedí s cieľom získať pre seba výhodu," hovorí Para. Upozorňuje, že spis bol Zoltánovi Andruskóvi a Miroslava Marčekovi tak dlho, že si mohli svoje výpovede prispôsobiť zabezpečeným dôkazom.

09:17 Para kritizuje médiá, že vyvolali efekt želaného rozsudku a páchateľa. Nepáči sa mu, že dôkazy boli počas prípravného konania vynášané zo spisu a verejne hodnotené. "Nevnímam tento proces ako boj dobra so zlom, vnímam ho ako boj o charakter trestného procesu," hovorí Para.

09:13 "Obhajoba sa počas celého trestného konania nechovala nekorektne, nikdy sme sa neznížili k vynášaniu informácií zo spisu," hovorí Para. Vyčíta prokurátorovi, že sa v záverečnej reči odvolával aj na dôkazy, ktoré podľa Paru neboli vykonané. Vyčíta advokátom Lipšicovi a Kvasnicovi, že sa vyjadrovali aj k výške trestu, hoci im prináleží vyjadrovať sa "len v rozsahu uplatnených nárokov".

Záverečná reč Mareka Paru

09:05 Na pojednávaní už nie sú prítomní pozostalí po Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej, prišla však sestra Petra Molnára. Na pojednávaní nie je ani právny zástupca Kuciakovcov Daniel Lipšic, ktorý predniesol záverečnú reč minulý týždeň; zastupuje ho kolegyňa advokátka z advokátskej kancelárie Dentons. Právny zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnice je prítomný.

Z obhajcov zas nie je prítomný Štefan Neszméry, jeden z dvoch obhajcov Aleny Zsuzsovej; má kolíziu s inými úkonmi.

09:03 Do pojednávacej miestnosti prišiel senát, pojednávanie začalo.

08:54 Obžalovaných eskortovali do pojednávacej miestnosti.

08:51 Verejnosť pustili do pojednávacej miestnosti. Záverečné reči dnes budú prednášať v poradí Marek Para (obhajca Mariana Kočnera), následne Júlia Vestenická (obhajkyňa Aleny Zsuzsovej), následne obhajoba Tomáša Szabóa a na konci všetci traja obžalovaní postupne - Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Tomáš Szabó. Prednes záverečných rečí bude trvať hodiny. Rozsudok bude vyhlásený na budúci týždeň v stredu 5. augusta.