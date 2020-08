Pacient s rakovinou pľúc dostal na izbu pacienta s Covidom. Nemocnice nemusia testovať všetkých

Prešovská nemocnica tvrdí, že dodržala všetky nariadenia.

3. aug 2020 o 19:34 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Pacient, ktorého s rakovinou pľúc priviezli do prešovskej nemocnice s negatívnym testom na koronavírus, sa tam Covidom-19 nakazil. Na izbu mu pridelili pacienta, u ktorého sa infekcia potvrdila neskôr.

Prípad svojho otca opísal fotograf Rastislav Blaško z Prešova, ktorý teraz žije v Bratislave.

"Keď ho vzali v sanitke, urobili mu testy a boli negatívne. Potom mu asi po dvoch týždňoch urobili testy v nemocnici, ktoré už vyšli pozitívne. Bolo jasné, že sa nakazil tam," opisuje Blaško.

Rodina sa obáva, či otca, ktorému pre rakovinu fungujú pľúca len na polovicu, Covid-19 nezabije. Choroba totiž postihuje najmä pľúca.

Pre nákazu rodina navyše nemôže otca navštíviť alebo ho vziať domov. "Mohli by sme s ním stráviť aspoň nejaké chvíle. Pre to, čo sa stalo, sme o to prišli," hovorí Blaško.

Blaškovmu otcovi diagnostikovali rakovinu pľúc zhruba pred troma týždňami, pacient s Covidom-19 sa k nemu na izbu podľa Blaška dostal minulý týždeň.

Stalo sa to vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Jej hovorkyňa Renáta Cenková tvrdí, že nariadenia dodržali. Keď pacienta, u ktorého sa neskôr potvrdil Covid-19, do nemocnice prijímali, nebolo podľa nej podozrenie, že by mohol byť nakazený.