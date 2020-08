Kiska II alebo SDKÚ II? Kongres Za ľudí určí, kadiaľ sa vyberie strana

Za šéfa Za ľudí kandiduje Remišová a Kollár.

5. aug 2020 o 20:09 Ján Krempaský

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Konzervatívci verzus liberáli alebo kiskovci verzus kollárovci. Štyri dni pred kongresom najmenšej koaličnej strany Za ľudí v nej prebieha nielen ideový, ale aj osobný spor medzi podporovateľmi prvej podpredsedníčky Veroniky Remišovej a členom predsedníctva Miroslavom Kollárom.

Anketa:

Kto nahradí Kisku na čele Za ľudí? Veronika Remišová 17 Miroslav Kollár 23 Hlasovalo: 40

Hlasovanie otvorené:

od: 05.08.2020 20:02

Práve oni dvaja zvedú v sobotu na kongrese strany súboj o post predsedu strany. Podpredseda Juraj Šeliga v utorok oznámil, že nebude kandidovať a podporí Kollára.

Z pohľadu podpory okresov má zatiaľ väčšie šance na víťazstvo Remišová. Prvú podpredsedníčku si želá za novú šéfku strany aj jej doterajší predseda Andrej Kiska, ktorý na sobotnom sneme už nebude kandidovať a sťahuje sa z politiky.

Výbušný Kiska

"Myslím si, že Veronika Remišová ako skúsená politička by mala prijať výzvu a kandidovať. Ona ako predsedníčka by s Jurajom Šeligom, ktorý patrí medzi najväčšie politické talenty na Slovensku, dokázali vytvoriť úžasne silný tandem, ktorý by stranu dokázal potiahnuť," povedal Kiska na začiatku júla v rozhovore pre SME.

Tento výrok sa dotkol hlavne vtedy potenciálnych kandidátov na predsedu strany - Šeligu a Kollára.