Dobré ráno: Výbuch v Bejrúte môže byť koncom Libanonu

Čo sa teraz stane v Libanone a čo môže po explózii nasledovať.

5. aug 2020 o 23:25 Tomáš Prokopčák, Matúš Krčmárik

Vypočujte si podcast

Vyzeralo to hrôzostrašne. Na mieste stúpal obrovský kúdol bieleho dymu, pod ktorým prebleskovali menšie výbuchu.

Keď sa tu zrazu zdvihol ohromný biely a neskôr tmavý hríb s rázovou vlnou, až človeku nabehli spomienky na dokumentárne filmy opisujúce testy jadrových bômb.

Obrovská explózia v Bejrúte prakticky zdemolovala hlavné mesto Libanonu, špekuluje sa o státisícoch obyvateľov bez domova, počet mŕtvych nie je jasný, no pôjde najmenej do stoviek.

Čo sa teda stalo a čo to znamená pre už predtým bankrotujúcu krajinu?

Tomáš Prokopčák sa pýtal Matúša Krčmárika.

Zdroj zvukov: Al Jazeera

Krátky prehľad správ

Monika Jankovská zostáva vo väzbe. Špecializovaný trestný súd včera zamietol sťažnosť bývalej štátnej tajomníčky. Naopak, na slobodu by sa mohla dostať sudkyňa Denisa Cviková. Jankovskú, ktorú volal Marian Kočner moja opička, zadržali počas akcie Búrka. Je obvinená z podplácania a brania úplatkov, špekuluje sa, že sa pokúša s prokuratúrou dohodnúť na spolupráci.

Za drogovým kamiónom, ktorý prevážal cez Slovensko drogy za miliardy eur, bola zrejme fiktívna firma z Bratislavy. Drogový kamión smeroval z Mexika, cez chorvátsky prístav Rijeka do Bratislavy. V špeciálnych úkrytoch viezol 1,5 tony pervitínu. Zadržali ho v colnom sklade v Nitre - a inšpekcia ministerstva vnútra teraz preveruje, či colníci predčasným informovaním celú akciu nezmarili.

Ukrajina zaradila Slovensko a Česko do takzvaného červeného zoznamu krajín s nepriaznivou epidemiologickou situáciou. Problémom je počet nakazených koronavírusom, včera úrady u nás oznámili 49 nových nakazených, väčšina v bratislavskom okrese. V Trenčianskom kraji sú zase v karanténe stovky ľudí, lokálne ohniská sa objavili v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Po novom moste v talianskom Janove prešli prvé autá. V utorok v meste odovzdali do používania diaľničný most, ktorý nahradil zrútený Morandiho most. Ten spadol v roku 2018, pri tomto nešťastí zahynulo 43 ľudí. Vyšetrovanie zatiaľ naznačuje, že za pádom bolo zanedbávanie technického stavu.

A poslednou správou je poďakovanie. Podcasty SME v júli dosiahli takmer jeden a pol milióny prehratí. Najpočúvanejším našim podcastom je Dobré ráno, ktoré počúva v priemere 26-tisíc ľudí priamo a objavuje sa aj vo vysielaní Trnavského rádia a bratislavského rádia The End, cez desaťtisíc poslucháčov na epizódu sa ale v júli dostali aj Klik a Dejiny, darí sa aj našej spolupráci s Vedátorským podcastom. Ďakujeme, že nás máte radi.

Odporúčanie

Hudbu odporúčam mál, a mohol by som častejšie. Tak to dnes napravím: predstavte si to, ako keby sa M.I.A spojila s divokou africkou world music, keby Beyonce stretla grime a našla sama odvahu robiť naozajstnú hudobnú avantgardu, skrátka, akoby sa Die Anwoord zrazili s pandžábom. Moonchild Sanelly sama svoju hudbu volá future ghetto punk a nič zaujímavejšie ako túto Juhoafričanku som v modernom pope už roky nepočul. Táto totálne aktuálna urbánna hudba je mojim dnešným odporúčaním, fakt skúste.

