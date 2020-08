Teleškola podľa pôvodného návrhu nebude, tvrdí Gröhling

Teleškola mala pomôcť pri vzdelávaní žiakov počas prvej vlny šírenia koronavírusu.

8. aug 2020 o 17:00 SITA

BRATISLAVA. Teleškola v podobe, v akej ju pôvodne ministerstvo školstva plánovalo zaviesť, nebude. Ako pre agentúru SITA povedal šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS), momentálne však pracujú na obdobnom projekte.

Spustenie tzv. teleškoly vo forme internetového vysielania na webovej platforme Youtube pre žiakov základných škôl ministerstvo avizovalo ešte pred Veľkou nocou, kedy sa žiaci pre prvú vlnu pandémie koronavírusu vzdelávali z domu.



„Myšlienky na teleškolu som sa stále nevzdal. Nebude to však v takej forme, ako som si na začiatku predstavoval. Na obdobnom projekte momentálne na ministerstve pracujeme. Malo by to mať nielen edukatívny, ale aj informačný charakter,“ povedal Gröhling.

Ďalšie detaily nepovedal, o vývoji projektu bude podľa neho ministerstvo včas informovať.



Teleškola mala pomôcť pri vzdelávaní žiakov počas prvej vlny pandémie koronavírusu. Nakoniec však k jej zavedeniu nedošlo, podľa ministra bol dôvod nedostatok kreativity a financií.

V tom čase rezort uprednostnil investície do letných škôl, podpory inkluzívneho vzdelávania a do žiakov zo sociálne vylúčených spoločenstiev.