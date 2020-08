Matovičova zbraň na sledovanie ľudí je len atrapa. Systém, ktorý vetovala prezidentka, nebude fungovať

Hygienici doteraz nevedia, ako by kontrolovali ľudí, keď by nemali ich mená.

14. aug 2020 o 18:46 Michal Katuška

BRATISLAVA. Najsilnejšia zbraň proti koronavírusu, ako premiér Igor Matovič z OĽaNO nazval sledovanie polohy mobilov ľudí, ktorí boli v rizikových krajinách, by nemohla fungovať, ani keby nenarazila na odpor prezidentky.

Štát nevie overiť, či karanténu po príchode z nebezpečných krajín ľudia neignorujú. Zaviesť kontrolu sa neúspešne snaží už tretí mesiac. Prvú verziu tzv. špicľovacieho zákona zastavil v máji Ústavný súd, druhú vetovala koncom júla prezidentka Zuzana Čaputová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pokus vlády o opravu celý systém monitorovania ľudí znefunkčnil.

Hygienici by sa po novom dostali k číslam ľudí, ktorí boli v zahraničí, ale nevedeli by, komu číslo patrí. K menám majiteľov mobilov by nemali prístup.

"Priznávam, že ak nám tento človek neprezradí, kto je, tak by sme ho nijako nevedeli identifikovať," hovorí regionálna hygienička z Galanty Iveta Šuleková.

Matovič však za hlavného vinníka, prečo štát ľudí nedokáže skontrolovať, označil prezidentku a jej veto. Už dva dni hovorí o "nadpráci prezidentskej kancelárie" a tiež o "nezodpovednom konaní" prezidentky.

Štvorkoalícia na čele s OĽaNO síce môže zákon upraviť a prezidentkino veto prelomiť. V dovolenkovom období však nedokázala zabezpečiť ani dostatok poslancov, aby plénum bolo uznášaniaschopné.

Bolo by tu Kocúrkovo

"Dobrý deň. Mobilný operátor nám poskytol vaše číslo, pretože sa prihlásilo do mobilnej siete v rizikovej krajine. Vieme, že ste nenastúpili do domácej karantény, nevieme však, kto ste a ako sa voláte." Približne takto by podľa hygieničky Šulekovej mohol vyzerať telefonát s nezodpovedným navrátilcom.

Celý systém na odhaľovanie previnilcov tak nemá zmysel, pretože postihnuteľní by boli len vtedy, ak by sa hygienikom sami udali.