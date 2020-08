Situácia vo svete sa zhoršuje. Ktorým regiónom sa hlavne vyhnúť

Ak sa vám mapa nezobrazuje, kliknite sem.

Epidemiológovia do konca augusta nebudú meniť zoznam menej rizikových krajín, keďže je dovolenková sezóna a mnohým ľuďom by to mohlo skomplikovať pobyt za hranicami, ale keďže sa situácia v mnohých krajinách zhoršila, označili niektoré regióny za rizikové (v mape vyznačené červenou farbou).

Menej rizikové krajiny na cestovanie

Európa

Belgicko

Cyprus

Česko

Dánsko

Estónsko

Faerské ostrovy

Fínsko

Francúzsko

Grécko

Chorvátsko

Holandsko

Írsko

Island

Lichtenštajnsko

Litva

Lotyšsko

Maďarsko

Malta

Monako

Nemecko

Nórsko

Poľsko

Rakúsko

Slovinsko

Španielsko

Švajčiarsko

Taliansko

Spojené kráľovstvo Veľká Británia a Severného Írska

Zvyšok sveta

Austrália

Čína

Japonsko

Južná Kórea

Nový Zéland

Krajiny vyradené zo zoznamu

zo zoznamu nevyradili žiadnu krajinu

Rizikové regióny

Česko - Praha

Chorvátsko - Vukovarsko-sriemska župa a Splitsko-dalmatínska župa

Poľsko - Sliezske vojvodstvo a Malopoľské vojvodstvo

Španielsko

Belgicko

Francúzsko - Mayotte, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Île-de-France

Malta

Holandsko - Noordholland, Sudholland

Írsko - Midlands, Mid-East

Dánsko - Midtjylland

Veľká Británia - Grampian

Estónsko - Tartumaa, Harju Maakond