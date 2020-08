Premiér ich zabudol spomenúť. Odmenu za boj proti pandémii dostanú aj hasiči

Ľudia, ktorí boli v prvej línii, dostanú od štátu 50 miliónov eur.

15. aug 2020 o 10:53 SITA

BRATISLAVA. Odmenu za boj proti pandémii koronavírusu dostanú aj hasiči. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informoval predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

Premiér v piatok 14. augusta na tlačovej konferencii uviedol, že pre ľudí, ktorí boli v prvej línii v boji proti pandémii koronavírusu, štát vyčlení 50 miliónov eur.

„Práve som volal s ministrom vnútra Romanom Mikulcom a pripomenul mi, že sme sa pri rozdelení odmeny 50 miliónov eur bavili aj o hasičoch a akosi som ich včera na tlačovke zabudol spomenúť. Áno, jasné - bude sa týkať aj hasičov, ktorí boli v nasadení kvôli COVID-19. Veď, čo by sme si počali napríklad bez hasičov, ktorí vytrvalo testovali ľudí v karanténnych centrách?“ ozrejmil Matovič.

Ľudia, ktorí boli v prvej línii v boji proti pandémii koronavírusu, dostanú od štátu 50 miliónov eur. Odmena bude rozdelená medzi zdravotné sestry, policajtov, vojakov a pracovníkov domovov sociálnych služieb. Po doplnení predsedu vlády aj medzi hasičov.

Rezortní ministri by sa teraz do týždňa mali dohodnúť, komu bude aká odmena udelená. „Predpokladám, že odmena pre jedného pracovníka by mohla byť medzi 300 až 500 eur,“ priblížil v piatok 14. augusta premiér.