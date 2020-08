Obmedzenia sú diskriminačné, ľudia z kultúry žiadajú zmeny

Cieľom iniciatívy je zrovnoprávnenie v rámci sociálneho systému a získať financie.

18. aug 2020 o 12:56 SITA

BRATISLAVA. Pripravované epidemiologické opatrenia považujú ľudia podieľajúci sa na tvorbe živej kultúry za diskriminačné. Ide o opatrenia, v rámci ktorých sa neodporúčajú hromadné podujatia.

Podľa asociácií a združení nezriaďovanej kultúry na Slovensku trpí oblasť kultúry v súvislosti s pandémiou koronavírusu už niekoľko mesiacov a pripravované opatrenia sa najviac dotknú práve kultúry.

V tlačovej správe o tom informovala Kristína Polerecká z Hudobnej Únie Slovenska.

Finančná pomoc pre kreatívny priemysel

Ako ďalej priblížila, Hudobná Únia Slovenska, Asociácia Hudobných Klubov Slovenska, Združenie promotérov a festivalov Slovenska, Asociácia Kultúrnych Inštitúcií Slovenska, BTL Komunikačná asociácia a Klub nezávislých divadiel ADT tiež založili iniciatívu pod názvom #nebudemeticho #nechajtenáspracovať.

Cieľom iniciatívy je dosiahnuť zrovnoprávnenie v rámci sociálneho systému a získať plošnú finančnú pomoc pre celý sektor kreatívneho priemyslu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Následky budú drahšie ako okamžitá podpora

Asociácie a združenia ďalej upozorňujú, že v tejto epidemiologickej situácii nie je možné kultúru naštartovať ihneď ani po čiastočnom uvoľnení opatrení.

„Bez reálnej systémovej pomoci utrpí zásadné škody, ktoré budú v konečnom dôsledku pre spoločnosť drahšie ako rýchla systémová pomoc v súčasnosti,“ vysvetlili.

Zároveň nepovažujú zverejnenú pomoc pre nezávislú kultúru vo výške 11 miliónov eur za riešenie.

Uchádzať sa o peniaze na rôzne projekty totiž umožní len malému zlomku umelcov.

Súvisiaci článok V pondelok pozitívne testovali osem mužov a sedem žien Čítajte

„Ministerstvo kultúry nás ako nezriaďovanú neštátnu kultúrnu obec nechalo už päť mesiacov napospas situácii, napriek viacerým stretnutiam a urgenciám,“ doplnili asociácie a združenia.

Konzílium odborníkov navrhlo nové epidemiologické opatrenia, v rámci ktorých sa neporúčajú hromadné podujatia.

Kapacita vnútorných podujatí by mala byť 500 osôb a v exteriéri tisíc osôb. Podujatia sa však budú konať do 23:00. Toto opatrenie by malo platiť od septembra do októbra.