Budú výnimky z povinnej dochádzky? Musí ísť dieťa do školy, ak v nej zistili Covid?

Prečítajte si otázky a odpovede.

18. aug 2020 o 19:44 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Dva týždne pred začiatkom školského roka dostali školy manuál k tomu, ako reagovať, keď v škole potvrdia žiaka alebo učiteľa nakazeného Covidom-19.

Rodičia sa už teraz lekárov pýtajú, či ich dieťa s kožným alebo respiračným ochorením musí v škole rúško nosiť a či sa na neho nevzťahuje výnimka, priznáva hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti Elena Prokopová. Spolu s ďalšími odborníkmi pripravovala pre školy na september manuál.

V súčasnosti riešia aj to, ktorým deťom a či vôbec dajú výnimky z povinnej školskej dochádzky.

Denník SME pripravil k téme sériu doplňujúcich otázok a odpovedí k tomu, ako budú školy v septembri fungovať.

V článku sa dozviete odpovede na otázky: Budú existovať výnimky, na základe ktorých dieťa nebude musieť nastúpiť do školy, (má napríklad dlhodobo respiračné ochorenie)?

Môže sa rodič rozhodnúť, že dieťa do školy nepošle, keď sa v škole potvrdí prípad Covidu-19?

S akou teplotou dieťa do školy nemôže vstúpiť?

Ak dieťa pôjde na víkend do Čiech za starými rodičmi alebo rodina pôjde na nákup do Rakúska, treba opäť priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti?

Ako sa budú žiaci v škole stravovať?

Ako budú fungovať družiny,

Prečo je pre mladšie deti rúško v triede nepovinné a žiaci na druhom stupni a stredoškoláci ho prvé dva týždne musia nosiť?

Musia mať všetci žiaci na druhom stupni a stredoškoláci rúško alebo existujú výnimky?

Budú mať deti telesnú výchovu, keďže sa pri športe viac zadýchajú?

Budú musieť rodičia privádzať dieťa na konkrétnu hodinu, ktorú im určí škola?

Za akých okolností sa zavrie celá škola?

1. Budú existovať výnimky, na základe ktorých dieťa nebude musieť nastúpiť do školy počas koronakrízy (má napríklad dlhodobo respiračné ochorenie)?

Zatiaľ sa s takými výnimkami v pripravenom manuáli pre školy neráta. Do konca augusta však ich zavedenie ešte zvážia, hovorí Prokopová.

Ak má dieťa slabú imunitu alebo iné rizikové ochorenia, jeho prípad by sa mal posúdiť individuálne, dodáva odborníčka ministerstva zdravotníctva.

"Ak aj dieťa trpí častejšie respiračnými problémami, v čase chrípkových epidémií školu navštevovalo. Nemôžeme úplne so stopercetnou presnosťou povedať, že by bolo ochorenie Covid-19 pre dieťa nebezpečnejšie ako chrípka. Ja osobne si to nemyslím," hovorí Prokopová.