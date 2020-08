Dobré ráno: Hrozí bieloruskému veľvyslancovi od Lukašenka pomsta?

Čo hovorí konanie veľvyslanca o kríze v Bielorusku.

18. aug 2020 o 23:33 Tomáš Prokopčák, Nina Sobotovičová

Bol veľvyslancom Bieloruska. Pred pár dňami sa však Igor Alexandrovič Leščeňa, veľvyslanec na Slovensku postavil na stranu demonštrantov a podporil protestujúcich proti bieloruskému prezidentovi.

Teraz Leščeňa rezignoval.

Kto to vlastne je, aký má jeho krok význam a čo hovorí o bieloruskej diktatúre Alexandra Lukašenka?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Ninou Sobotovičovou.

Zdroje zvukov: BBC, Reuters

