Odhalili stovku nových prípadov, zväčša ide o sezónnych pracovníkov

Laboratóriá vykonali 3684 testov.

19. aug 2020 o 10:17 (aktualizované 19. aug 2020 o 12:24) TASR

BRATISLAVA. Na Slovensku v utorok pribudlo sto prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 3684 testov.

Celkovo tak v krajine evidujú 3022 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.

Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe.

Stovka nových prípadov

Nákaza koronavírusom SARS-CoV-2 sa podľa ministerstva zdravotníctva potvrdilo u 52 mužov a 48 žien vo veku od piatich do 98 rokov. V Bratislave odhalili 23 nakazených, v Košiciach dvoch.

Ďalšie prípady odhalili v okresoch Senec (23), Dunajská Streda (11), Žilina (6), Trenčín (6), Prešov (5), Galanta (5), Trnava (3) a Michalovce (3).

V okresoch Nitra a Pezinok zaznamenali po dva prípady. Po jednom prípade hlásili z okresov Nové Mesto nad Váhom , Prievidza, Bytča, Sobrance, Trebišov, Malacky, Čadca, Bánovce nad Bebravou, Medzilaborce, Skalica a Tvrdošín.

"V nemocniciach je hospitalizovaných 64 ľudí, z nich potvrdené ochorenie COVID-19 má 42 pacientov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú štyria ľudia, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú štyria pacienti," spresnil rezort zdravotníctva.

Počet vyliečených stúpol o 17 ľudí. Z ochorenia sa tak doteraz zotavilo 1997 pacientov. Aktívnych prípadov ochorenia na Slovensku je aktuálne 992. Počas utorka pribudli dve úmrtia pacientov na nový koronavírus. Slovensko tak eviduje celkovo 33 úmrtí.

Aktívnych prípadov na území Slovenska je aktuálne 992. Úrad verejného zdravotníctva na facebooku informoval, že veľká časť odhalených prípadov pozostáva zo sezónnych pracovníkov jednej firmy.

V priestoroch, kde boli pozitívne testovaní zamestnanci ubytovaní, začali s dezinfekciou a izoláciou nakazených.

Zdravotníci vyzvali veľkých zamestnávateľov, aby spolupracovali s úradmi pri aktualizácii krízových plánov.

Druhá vlna pandémie

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) vyzval na dodržiavanie opatrení.

„Nachádzame sa v druhej vlne. Čísla to potvrdzujú. Na základe uvoľnených opatrení som presvedčený, že druhá vlna zasiahne Slovensko viac ako prvá. Chcem vyzvať občanov, aby opatrenia, ktoré sme zaviedli počas prvej vlny (nosenie rúška, dodržiavanie odstupov, umývanie rúk atď) dodržiavali aj počas druhej vlny. Žiaľ, vyzerá to tak, že nám bude stúpať počet hospitalizovaných pacientov a rovnako aj úmrtí. Iba zodpovednosťou tomu zabránime. WHO odporúča zaočkovať sa proti chrípke, ja som tiež za, minimálne u rizikových skupín," konštatoval v stredu pred rokovaním vlády Krajčí.

„Sto prípadov, čo by sme dnes všetci dali za možnosť vedieť o tých, ktorí prišli z nebezpečných krajín a ignorujú povinnosť nahlásiť sa na Úrade verejného zdravotníctva SR! Áno, ochrana súkromia je dôležitá, ale v takejto situácii je ochrana zdravia a životov poctivých a nevinných ľudí tisíckrát dôležitejšia ako ochrana súkromia ľudí, ktorí pravidlá ignorujú a priamo ohrozujú iných," reagoval na čísla premiér Igor Matovič (OĽaNO) na svojom konte na sociálnej sieti.