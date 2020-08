Krajčí vysvetľuje nárast prípadov intenzívnejším dohľadaním kontaktov

Nastala druhá vlna pandémie.

19. aug 2020 o 11:13 TASR

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/9XqpnmMs.html

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Pod vyšší počet pozitívne testovaných na nový koronavírus za utorok (18. 8.) sa podpisuje aj fakt, že počas víkendu sa testuje menej a na začiatku pracovného týdňa sa intenzívnejšie dohľadávajú kontakty s pozitívne testovanými.

Pred stredajším rokovaním vlády to priznal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).

https://www.podbean.com/media/player/dkt9e-e71dd3?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=107

Preto podľa neho jedno číslo nie je úplne smerodajné, v každom prípade je presvedčený, že štatistiky potvrdzujú, že nastala druhá vlna pandémie nového koronavírusu.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Vzhľadom na uvoľnené opatrenia je možné očakávať, že druhá vlna pandémie bude minimálne na Slovensku, čo sa týka početnosti prípadov a hospitalizovaných ľudí, výraznejšia ako prvá," upozornil.

Vyzval preto verejnosť k zodpovednému dodržiavaniu epidemiologických opatrení, ktoré sa počas prvej vlny ukázali ako opodstatnené a efektívne.

Zdôraznil, že COVID-19 je vážne ochorenie. Vyzval aj k obozretnosti v prípade cestovania do zahraničia, vrátane zváženia cestovania do Chorvátska, ktoré niektoré krajiny zaradili do nebezpečnej červenej zóny.

Na Slovensku v utorok (18. 8.) pribudlo 100 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 3684 testov.

Celkovo tak v krajine evidujú 3022 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.

Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid19.nczisk.sk.