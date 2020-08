Krajčí vylúčil komunitné šírenie nákazy, vakcíny by sa mali preplácať

Minister zdravotníctva vyzval firmy na rešpektovanie opatrení, poukázal na Ukrajincov.

19. aug 2020 o 14:48 (aktualizované 19. aug 2020 o 14:57) TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Pod vyšší počet pozitívne testovaných na nový koronavírus za sa podpisuje aj fakt, že počas víkendu sa testuje menej a na začiatku pracovného týdňa sa intenzívnejšie dohľadávajú kontakty s pozitívne testovanými.

Pred stredajším rokovaním vlády to priznal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).

Článok pokračuje pod video reklamou

Nastala druhá vlna pandémie

Preto podľa neho jedno číslo nie je úplne smerodajné, v každom prípade je presvedčený, že štatistiky potvrdzujú, že nastala druhá vlna pandémie nového koronavírusu.

"Vzhľadom na uvoľnené opatrenia je možné očakávať, že druhá vlna pandémie bude minimálne na Slovensku, čo sa týka početnosti prípadov a hospitalizovaných ľudí, výraznejšia ako prvá," upozornil.

Vyzval preto verejnosť k zodpovednému dodržiavaniu epidemiologických opatrení, ktoré sa počas prvej vlny ukázali ako opodstatnené a efektívne.

Súvisiaci článok Krajčí vysvetľuje nárast prípadov intenzívnejším dohľadaním kontaktov Čítajte

Zdôraznil, že COVID-19 je vážne ochorenie. Vyzval aj k obozretnosti v prípade cestovania do zahraničia, vrátane zváženia cestovania do Chorvátska, ktoré niektoré krajiny zaradili do nebezpečnej červenej zóny.

Krajčí v tejto súvislosti dodal, že sa neplánuje zavedenie tak radikálnych opatrení ako počas prvej vlny. Občania sú podľa neho edukovaní a vedia, ako sa chrániť.

Konzílium epidemiológov a verejných zdravotníkov zasadne podľa neho najneskôr 27. augusta, pričom opatrenia by sa mali prijímať každé dva týždne.

Vakcíny by sa mali preplácať

Minister zároveň po rokovaní vlády uviedol, že vakcína proti ochoreniu COVID-19 by mala byť preplácaná. V súvislosti s vakcínou proti chrípke je podľa neho potrebné zamerať sa na rizikové skupiny, aby boli vakcíny podané všetkým, ktorí to potrebujú.

Krajčí sa bude podľa svojich slov snažiť zadefinovať spravodlivé kritériá pre všetkých zdravotníkov, ktorí budú v prvej línii.

"Musíme si najprv dohodnúť, tie štyri rezorty, akým spôsobom si rozdelíme balík, ktorý nám pán premiér (Igor Matovič (OĽANO)) určil," reagoval na otázku, kto dostane odmeny zo sľubovaného balíka vo výške 50 miliónov eur.

Výzva firmám na dodržiavanie opatrení

Marek Krajčí (OĽANO) vyzval firmy, aby si "oprášili" svoje krízové plány a v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva rešpektovali všetky protiepidemiologické opatrenia aj pri zamestnávaní sezónnych pracovníkov.

Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády v reakcii na to, že väčšina nových zaznamenaných prípadov nákazy novým koronavírusom sa objavila vo firme, ktorá zamestnáva sezónnych pracovníkov.

Prípady z Ukrajiny

Podľa informácií Krajčího má ísť o Ukrajincov, no nešpecifikoval, o akú firmu ide.

Firmy by mali pre svojich zamestnancov vytvoriť čo najbezpečnejšie podmienky, aby nedochádzalo k šíreniu nákazy. Krajčí podotkol, že tým môžu tiež zamedziť straty vo svojich výrobných procesoch.

Minister pripomenul, že ľudia z takzvaných menej bezpečných krajín by mali na územie SR vstúpiť po tom, ako sú zaregistrovaní na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a najskôr na piaty deň sú testovaní.

Zamestnávateľ by mal byť podľa Krajčího kontrolovaný, či jeho zamestnanec prešiel karanténou.

"Pokiaľ sa toto deje, zamestnávateľ je ochránený, že takéhoto človeka berie do pracovného procesu a radi by sme to zaviedli najneskôr od 1. septembra ako povinnosť," dodal Krajčí.

Prípadné sankcie a ďalšie detaily uvedie podľa ministra hlavný hygienik SR Ján Mikas vo svojom usmernení.