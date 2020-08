Ministerstvo vnútra schválilo prvé dva projekty na zvládnutie pandémie

Jeden z projektov chce tvoriť diagnostický set zo slovenských zdrojov.

25. aug 2020 o 12:21 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra (MV) SR schválilo dva projekty na zvládnutie pandémie ochorenia COVID-19.

Prvý projekt má hasičom zabezpečiť materiálno-technické vybavenie pre druhú vlnu COVID-19.

Zámerom druhého je vytvorenie vlastného diagnostického setu na zistenie prítomnosti nového koronavírusu, ktorý bude pozostávať zo slovenských zdrojov a komponentov.

TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru MV SR Barbara Túrosová. Doplnila, že ďalšie projekty v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia sú v schvaľovacom konaní.

Projekt MV SR sa zameriava na zlepšenie materiálno-technického vybavenia Hasičského a záchranného zboru SR v súvislosti s pandémiou.

Rezort pripomína, že počas pandémie zabezpečoval zbor napríklad testovanie obyvateľstva, správu karanténnych zariadení, logistickú podporu pre ostatných partnerov či rozvoz zdravotníckeho materiálu.

"To všetko hasiči v spolupráci s ďalšími bezpečnostnými zložkami a so zdravotníkmi museli vykonávať popri svojej štandardnej práci a zvládli to bravúrne," uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).

Druhý projekt realizuje Ministerstvo zdravotníctva SR v partnerstve s Univerzitou Komenského v Bratislave. Ide o riadený manažment mimoriadnych udalostí súvisiacich s COVID-19.

"Zámerom je vytvorenie vlastného diagnostického setu na zistenie prítomnosti koronavírusu, ktorý bude pozostávať zo slovenských zdrojov a komponentov," priblížila Túrosová.

Všetky projekty sú podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia, v ktorom je MV SR sprostredkovateľským orgánom.