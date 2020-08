Koronavírus medzi zvyšok Slovákov roznášajú superšíritelia, hovorí Krajčí

Rezort plánuje od druhého septembra posilniť odberové kapacity.

26. aug 2020 o 11:01 (aktualizované 26. aug 2020 o 11:09) TASR

BRATISLAVA. Superšíritelia roznášajú nový koronavírus medzi zvyšok Slovákov. V stredu to pred rokovaním vlády uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Rezort plánuje od 2. septembra posilniť odberové kapacity, rokuje o tom so súkromnými laboratóriami. Druhá vlna nového koronavírusu je podľa jeho slov vážnejšia ako prvá.

Rizikové správanie

"Zachytili sme správanie ľudí, ktorí sú tzv. superšíritelia. Musím na rovinu povedať, že všetky doterajšie relevantné údaje potvrdzujú, že toto ochorenie sa exponenciálne šíri práve vďaka nim," povedal Krajčí.

"Sú to ľudia s rizikovým správaním a zo všetkých infikovaných je takýchto ľudí zhruba desať percent a týchto desať percent nesie vinu za zvyšných 80 percent, ktorí sa následne infikujú," povedal minister s tým, že v rámci opatrení potrebujú túto skupinu ľudí eliminovať.

Tiež komentoval, že nezodpovedné správanie takýchto ľudí spôsobí, že dohľadanie ich kontaktov bude trvať nejaký čas.

Posilnia testovacie kapacity

Infikovaných v Bratislave môžu podľa jeho slov pribudnúť desiatky až stovky.

Odporúčal im preto izolovať sa. Pripustil, že Slovensko potrebuje posilniť testovacie kapacity. Avizuje aj vytvorenie veľkokapacitných miest, o čom rezort zdravotníctva rokuje aj so súkromnými laboratóriami.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR rieši aj otázku dostupnosti vakcín na nový koronavírus.

Slovensko je veľmi malý trh, Krajčí si myslí, že pri vyjednávaniach bývajú úspešnejšie veľké krajiny.

Viaceré krajiny budú po novom červené

Viaceré krajiny, ktoré boli doposiaľ na zozname zelených, budú po novom medzi červenými. V stredu to pred rokovaním vlády SR uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Status quo podľa jeho slov doposiaľ zachovali najmä pre dovolenkové obdobie. Informovať o zmenách plánuje vo štvrtok (27. 8.).

"Nie je dobré si žiadne dovolenky plánovať na september do štandardných turistických destinácií, pretože je situácia najmä v Chorvátsku v súčasnosti naozaj veľmi kritická," povedal.

Tiež uviedol, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje informačnú kampaň o ochorení tak, aby sa eliminovali ekonomické škody.

Podľa šéfa rezortu zdravotníctva prichádza aj čas na to, aby do situácie vstúpili silové zložky štátu, čiže armáda a polícia, na to, aby bola situácia pod kontrolou.

Krajčí tvrdí, že je neprípustné, aby ľudia chodili do obchodov, mestskej hromadnej dopravy či uzavretých podnikov bez rúšok. Stále hovorí, že komunitné šírenie na Slovensku nie je.