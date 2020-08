Novela zákona o telekomunikáciach zameraná na boj proti pandémii sa upraví

Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala v piatok 31. júla tri zákony.

26. aug 2020 o 13:03 SITA

BRATISLAVA. Legislatívci z ministerstva dopravy upravia novelu zákona o elektronických komunikáciách zameranú na boj proti pandémii koronavírusu tak, aby bola vykonateľná a nebola napadnuteľná Ústavným súdom SR.

Pred rokovaním vlády to pre médiá uviedol minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina) s tým, že zmysel zákona je všetkým jasný.

Nejde o novú verziu

„V žiadnom prípade nejde o novú verziu takzvaného špicľovacieho zákona. My nejdeme sledovať ľudí. Informáciu, že občan bol v zahraničí predsa telekomunikačný operátor dávno má," povedal Doležal s tým, že občania, ktorí cestujú do zahraničia dostávajú do telefónov takzvané uvítacie SMS.

Štát sa podľa neho chce zamerať práve na ľudí, ktorí obdržali tieto správy, aby zistil, kto bol v tzv. „červenej krajine" a kedy prišiel na Slovensko.

„V žiadnom prípade nedochádza k spracovávaniu osobných údajov, spracováva sa len telefónne číslo," dodal minister.

Prezidentka vetovala tri zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala v piatok 31. júla tri zákony. Parlamentu tak vrátila novely zákonov o prokuratúre, o komisárovi pre deti či komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a tiež novelu o elektronických komunikáciách.

V súvislosti s novelou, ktorú opozícia nazvala špicľovacím zákonom, Čaputová povedala, že jej záleží, aby sa prijímali efektívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, ale musia byť aj v súlade s ústavou.

Pripomenula, že ústavný súd nedávno pozastavil účinnosť obdobnej právnej úpravy týkajúcej sa prelomenia ochrany osobných údajov a ich poskytovania štátnej moci.



Podľa Čaputovej by ani táto novela neprešla testom ústavnosti. „Znenie by viedlo k aplikačným problémom, ktoré vzbudzujú pochybnosti o jeho vykonateľnosti, a teda aj schopnosti dosiahnuť deklarovaný cieľ a účel,“ konštatovala.

Podľa Čaputovej je len na poslancoch Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), ako rýchlo a v akom znení zákon schvália. Myslí si však, že je lepšie, ak zákon upravia teraz, než keby mal účinnosť zákona pozastaviť ústavný súd.