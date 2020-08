Učiteľka Strážovská: Ak žiak nemá rúško, upozorní ho aj spolužiak

Bežné vyučovanie v triedach je lepšie najmä pre mladších žiakov.

28. aug 2020 o 18:48 Martina Abelová

Na Základnej škole Pankúchova 4 v Bratislave je EVA STRÁŽOVSKÁ triednou učiteľkou už dlhé roky. Pre SME povedala, aký bude začiatok školského roku s pandémiou koronavírusu a ako budú dodržiavať nariadenia.

Aký bude začiatok tohto školského roka?

Iný. Klasicky sa na začiatku stretávame s deťmi vo vestibule, je tam program. Rodičia aj malí prváčikovia sú pohromade. To všetko bude teraz iné. Tento rok budú môcť rodičia odviesť prvákov do tried, ale potom v triede budeme s nimi už len my. Rodičia budú vonku a počkajú na deti, aby si ich mohli odviesť domov. Keďže ten prvý deň je vždy kratší.

Eva Strážovská privíta prvákov rôznymi darčekmi. (zdroj: SME)

Ako sa zmení vyučovanie pre koronavírus?

Nabehneme na režim, aký bol na začiatku júna, keď sme prišli prvýkrát do školy po online vyučovaní. Deti budú mať dve rúška. Na prvom stupni ich v triedach mať nemusia, len keď vyjdú na chodbu alebo do iných spoločných priestorov. Učitelia majú tiež rúška alebo štíty.

Bola iná aj príprava na začiatok školského roka?

Už celý týždeň sa pripravujeme, vznikli aj nejaké zmeny v organizácii, ale našťastie sa to už vyriešilo. Stále však máme rôzne porady, pretože sa riešia organizačné veci. Pre prvákov sa toho pripravuje najviac. Musíme posielať aj rodičom rôzne úradné veci, ktoré potom odovzdajú.

Bude sa nosenie rúšok špeciálne kontrolovať?

Keď vidíme, že nejaké dieťa rúško nemá, tak ho upozorníme. Ale ani v júni s tým nebol až taký veľký problém. Deti sa aj navzájom sledujú a povedia si. Občas sa stane, že niektoré z nich zabudne, väčšinou ich však netreba vôbec upozorňovať.