Školáci by mali mať aj náhradné rúško

Rúško je potrebné nasadiť tak, aby priliehalo k tvári a zakrývalo ústa aj nosové dierky.

2. sep 2020 o 17:02 SITA

BRATISLAVA. Rodičia by mali deti do školy vybaviť okrem rúška, ktoré majú na tvári, aspoň jedným ďalším čistým rúškom v mikroténovom vrecúšku.

Ako ďalej v tlačovej správe informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková, rúška môžu byť jednorazové, alebo plátenné, ideálne z bavlny alebo husto tkanej látky.

Dôkladné pranie plátenných rúšok

Plátenné rúško má byť vyprané, prípadne vyvarené a z oboch strán vyžehlené suchým teplom.



„Dieťaťu pribaľte do školskej tašky aj jedno čisté mikroténové vrecúško, do ktorého vlhké rúško odloží. Po návrate zo školy by mal rodič vrecko s jednorazovými rúškami vyhodiť do odpadkového koša ako bežný komunálny odpad. Plátenné rúška je potrebné oprať v práčke aspoň na 60 stupňov s bežne dostupnými pracími prostriedkami, prípadne vyvariť a následne ožehliť suchým teplom,” uviedla hovorkyňa.

Správne nasadenie na tvár

Úrad verejného zdravotníctva zároveň pripomína, že pred použitím rúška je potrebné očistiť si ruky vodou a mydlom alebo dezinfekčným prostriedkom.

„Rúško je potrebné nasadiť tak, aby priliehalo k tvári a zakrývalo ústa aj nosové dierky. Len tak dokážeme účinne chrániť seba a svoje okolie,” uviedla Račková.

Vhodné je podľa nej minimalizovať dotyk s rúškom počas jeho nosenia. „Tvárové rúško je potrebné vymieňať za nové, ak je poškodené, vlhké alebo špinavé,” zdôraznila Račková s tým, že jednorazové rúška nie sú určené na opätovné používanie.

Deti sú často bezpríznakové

Úrad verejného zdravotníctva v tejto súvislosti zdôrazňuje, že tvárové rúško je kľúčovou ochrannou pomôckou, ktorou zabraňujeme šíreniu nového koronavírusu do okolia.

„Jeho nosenie má v súčasnosti význam u každého z nás, nielen u osôb s príznakmi respiračného ochorenia, kde rúško priamo zachytáva prúd kvapôčok. Vírus totiž prenáša aj osoba bez príznakov ochorenia, ktorá nemusí vedieť, že je jeho nosičom, no je tiež infekčná,” uviedla Račková s tým, že v prípade ochorenia COVID-19 sú často bezpríznakové aj deti.

Výnimky z nosenia rúšok majú okrem žiakov prvého stupňa základných škôl aj žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

„K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom,” dodala Račková.