Hygienici dostanú prístup ku kontaktom na rizikové osoby

Parlament opätovne schválil novelu zákona o elektronických komunikáciách.

2. sep 2020 o 18:29 TASR

BRATISLAVA. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR bude môcť získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v "červených" krajinách.

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu prelomili veto prezidentky a schválili novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Pokuta za porušenie karantény

Novela tiež hovorí, že pokuta za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z "červenej" krajiny má byť do výšky 5000 eur. Hlava štátu už avizovala, že v prípade prelomenia jej veta sa chce obrátiť na Ústavný súd SR.

"Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa v čase krízovej situácie nepodrobí opatreniam, a to nariadenej izolácii alebo karanténnym opatreniam súvisiacim so vstupom na územie SR v spojitosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," píše sa v návrhu novely. Za tento priestupok má hroziť pokuta do výšky 5000 eur.

Uložiť ju má príslušný orgán verejného zdravotníctva.

Dodatočná kontrola

Nová úprava má umožniť dodatočnú kontrolu osôb, ktoré sa majú prihlásiť pri príchode z takzvanej "červenej krajiny".

"Cieľom návrhu zákona je, aby podnik poskytoval Úradu verejného zdravotníctva SR telefónne čísla zákazníkov, ktorým boli zaslané SMS, lebo sa nachádzali v nebezpečnej krajine a vrátili sa v určenom čase na Slovensko, a zároveň v rámci všeobecnej súčinnosti spracúvať a poskytovať Úradu verejného zdravotníctva anonymizované dáta aj bez súhlasu dotknutých osôb," uviedli predkladatelia. Operátor by tak mohol spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, napríklad pri zasielaní varovných SMS správ.

Údaje k dispozícii na 60 dní

Novela upravuje aj rozsah údajov, ktoré operátori môžu spracovávať bez súhlasu účastníka.

Okrem telefónneho čísla by mohli "v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať prevádzkové údaje v rozsahu identifikácie prihlásenia účastníka do siete v stanovenom čase i lokalizačné údaje účastníka aj bez súhlasu dotknutého účastníka".

Úrad verejného zdravotníctva by mohol tieto údaje zbierať, spracúvať a uchovávať najdlhšie po dobu do 60 dní, pričom po uplynutí tejto lehoty má údaje bezodkladne zničiť.

"Úrad verejného zdravotníctva SR je oprávnený tieto údaje získavať len s cieľom zabránenia vzniku a šírenia pandémie alebo nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," píše sa v materiáli.

Úrad verejného zdravotníctva bude musieť predložiť parlamentnému ústavnoprávnemu výboru report, ako s údajmi narábal.

Účinnosť by mala novela nadobudnúť dňom jej vyhlásenia.