Slabá príprava na druhú vlnu môže zase zavrieť krajinu

Druhá vlna je na Slovensku už zhruba mesiac.

10. sep 2020 o 19:57 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Druhá vlna šírenia nového koronavírusu prišla podľa vyjadrenia ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) na Slovensko už pred mesiacom.

Krajina však nemá prognózu toho, ako sa bude vyvíjať.

A asi ju ani nebude mať, lebo predpovedné modely majú podľa ministerstva zdravotníctva svoje limity a Slovenská akadémia vied nevie, či na prognózu zoženie peniaze.

Ministerstvo to však, zdá sa, veľmi netrápi. Slovensku vraj stačí, keď bude sledovať modely zo zahraničia.

Napriek tomu, že od nástupu prvej vlny uplynulo pol roka, štát stále nemá ani dostatok epidemiológov. Ich úloha je pritom počas epidémie kľúčová.

"Výsledkom práce epidemiológov nie je len dohľadávanie chorých a podozrivých z nákazy a sledovanie kontaktov, ale aj definovanie procesu šírenia nákazy," hovorí hlavná epidemiologička Henrieta Hudečková.

Na poslednú chvíľu teraz štát posilňuje epidemiológov cez novelu zákona, ktorá umožní, aby zle zaplateným odborníkom pomáhali študenti medicíny.

Sú to len dva z niekoľkých nedostatkov, ktoré denník SME našiel pri analýze pripravenosti Slovenska a jeho zdravotníctva na druhú vlnu šírenia koronavírusu.

Z analýzy vyplýva, že štát na čele s vládou Igora Matoviča nevyužil čas, ktorý získal vďaka prísnym opatreniam počas prvej vlny šírenia koronavírusu na jar.

Na zhodnotenie pripravenosti slovenského zdravotníctva oslovil bývalého šéfa Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) ministerstva zdravotníctva Martina Smatanu a dvoch zdravotníckych analytikov - Dušana Zachara z INEKO a Tomáša Szalaya z Health Policy Institute (HPI).

Všetci traja sa zhodujú, že v materiálno-technickom vybavení a starostlivosti o pacientov s najťažším priebehom choroby Covid-19 je krajina na druhú vlnu pripravená. Chýbajú však kvalifikovaní zdravotníci a nedostatočne funguje riadenie koronakrízy na regionálnej úrovni.

Znamená to, že na úrovni okresov a krajov má štát problém pri manažovaním krízových situácií v súvislosti so šírením koronavírusu.

"To, že sme pripravení na najhoršie, čiže na pacientov na anesteziologicko-resuscitačných oddeleniach, sa nemôže považovať za znak pripravenosti," schladzuje optimizmus Smatana.

Slovensku sa podľa neho môže vypomstiť najmä to, že štát nespustil dohľadávanie kontaktov nakazených cez digitálne aplikácie. Ak epidemiológovia nezachytia dosť nakazených a ich kontaktov, môže sa spustiť komunitné šírenie a vírus sa tak vymkne spod kontroly, myslí si odborník.

Ak by sa epidemiologická situácia veľmi zhoršila, čo by podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) bolo vtedy, keď by laboratóriá denne potvrdili tristo nových prípadov nákazy, mohli by sa podľa premiéra zaviesť celoplošné protiepidemické opatrenia, ako to bolo počas prvej vlny na jar.

Doteraz bol najvyšší denný prírastok infikovaných, ktorý oznámili laboratóriá, 226 prípadov. Bolo to minulý piatok 4. septembra.

Ak by sa celoplošné opatrenia naozaj zaviedli, bol by to výrazný obrat. Doteraz všetci odborníci vrátane ministerstva zdravotníctva hovorili len o lokálnych opatreniach. Po premiérových slovách však ich rozšírenie na celú krajinu nevylúčilo ani ministerstvo.

V ústrety druhej vlne bez istej prognózy