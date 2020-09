Väčšina nemala príznaky. Ako sa vyvíjala pandémia v auguste (grafy)

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. V auguste odhalili testy každý deň v priemere 40 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, ukazuje analýza šírenia ochorenia COVID-19, ktorú spracovali Jana Námešná a Mária Avdičová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Laboratóriá testovali v auguste 73 422 vzoriek, z ktorých bolo prvýkrát pozitívne testovaných 1 526 ľudí, teda 2,07 percenta. Najvyšší výskyt COVID-19 bol rovnako ako pred mesiacom v Bratislavskom a Trenčianskom kraji.

Najčastejšie boli chorí ľudia vo veku od 25 do 34 rokov, no ochorenie COVID-19 sa vyskytlo vo všetkých vekových skupinách. Najmenej často u detí do desať rokov.

Bez klinických príznakov bolo 826 (54 percent), respiračnú formu ochorenia malo 593 nakazených (39 percent). Horúčkovitú formu malo 64 pacientov, v 18 prípadoch išlo o pľúcnu formu. Ojedinele sa vyskytla aj senzorická či črevná forma.

V auguste zaznamenali hygienici 416 prípadov importovaných nákaz zo 42 krajín. Najviac zavlečených prípadov bolo aj v auguste z Ukrajiny (137). Výrazne narástol počet prípadov z Chorvátka, odkiaľ prišlo nakazených 58 ľudí.