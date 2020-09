Modeluje šírenie koronavírusu: Slovensko pri pandémii stratilo výhodu

Matematik Richard Kollár v rozhovore vysvetľuje, prečo pri raste nových prípadov Covidu-19 evidujeme na Slovensku rekordne málo úmrtí na koronavírus.

Dáta podľa neho nenaznačujú možnosť, že by vírus zmutoval a bol oslabený.

Úmrtia prichádzajú s oneskorením po náraste počtu infikovaných a hospitalizovaných. Očakáva, že obetí Covidu-19 môže pribúdať.

Kollár momentálne spolupracuje na štúdii, v ktorej zisťujú, čo bolo za nízkym počtom úmrtí na Slovensku v prvej vlne nákazy.

V mnohých krajinách padajú denné rekordy infikovaných. Je to tým, že ich úrady lepšie hľadajú alebo ich je badateľne viac ako na jar?

To v skutočnosti asi nikto nevie. To, čo každý deň zaznamenávame, sú rekordné počty pozitívnych testov, nie však počet infikovaných ľudí v populácii. A to nie je to isté.

Viac pozitívnych testov denne máme my, ale hlavne okolité krajiny ako Ukrajina, Česká republika. Nevieme však, akú časť tvoria pozitívne testovaní ľudia z celkového počtu infikovaných v populácii.

Predpokladá sa, že počet infikovaných bol v marci oveľa vyšší ako počet nájdených prípadov. Odhady z iných krajín hovoria, že vtedy mohlo ísť o 20- až 80-násobok počtu zistených prípadov.

Bolo tam však viacero problémov - nie všetci ľudia si protilátky tvoria, majú len istú životnosť a slabnú a niektoré protilátkové testy vychádzali s hraničnými hodnotami.

Dnes však zrejme tieto násobky nebudú také vysoké, pohybujú sa zrejme v jednociferných číslach.

Ak úrady evidujú na Slovensku zhruba 2000 aktívne chorých ľudí, koľko Slovákov je skutočne infikovaných?