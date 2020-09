Aj bohoslužby sa budú riadiť opatreniami zhrnutými v COVID semafore

Konferencia biskupov zverejnila opatrenia na svojom webe.

17. sep 2020 o 9:54 TASR

BRATISLAVA. Aj cirkevné spoločenstvá sa budú riadiť súborom opatrení, ktorý je zhrnutý v COVID-19 semafore. Tie sú záväzné až do odvolania pri slávení bohoslužieb a ďalších cirkevných podujatiach.

Informuje o tom Konferencia biskupov Slovenska (KBS) na svojom webe. Opatrenia sa odvíjajú od toho, do ktorej z troch definovaných kategórií cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá.

Semafor s farebnými kategóriami a podrobnými pokynmi na poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19, ako aj aktualizovanú tabuľku kategórií podľa okresov je možné nájsť na stránke www.tkkbs.sk/semafor.

Čo sa týka počtu osôb pri bohoslužbách, pre kostoly v žltej a červenej zóne platí pravidlo zachovania odstupov medzi veriacimi na spôsob "šachovnice" - tak pri sedení, ako aj pri státí. S výnimkou členov tej istej domácnosti tak, ako to bolo aj pri prvej vlne nového koronavírusu. Konkrétny počet je teda limitovaný dimenziami chrámu.

"Veriacich, ktorí patria do rizikových skupín opísaných v semafore, a tých, ktorí pociťujú príznaky ochorenia, treba vhodným spôsobom uistiť, že v týchto okolnostiach nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej bohoslužbe a je potrebné, aby zostali doma, kde môžu sledovať prenos liturgie cez rádio, televíziu, prípadne internet," uvádza KBS.

Stále platí, že sväté prijímanie sa podáva vo všetkých troch fázach do rúk. "Veriacich treba vyzvať, aby si rúško zložili až tesne pred prijatím, keď už sú na rade. Potom položili pred seba jednu ruku na druhú, prijali eucharistiu s úctou do dlane vrchnej ruky, následne si druhou rukou pred rozdávateľom sväté prijímanie vložili do úst, znovu založili rúško a až potom sa vrátili na svoje miesto," vysvetlila KBS.

Kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ nech mu podá eucharistiu do úst a následne si dezinfikuje ruky.

Pokiaľ by duchovný spozoroval príznaky nového koronavírusu priamo u seba, u svojich spolupracovníkov či u veriacich v kostole, treba sa riadiť červenou farbou a pokynmi zverejnenými dole pod semaforom, hoci sa daná farnosť môže nachádzať v zelenej zóne.

"Je veľmi potrebné, aby veriaci dôsledne rešpektovali pokyny svojich duchovných a nimi poverených organizátorov. V prípadne nejasností sa duchovní môžu obrátiť na svojich dekanov, prípadne na adresu kbs@kbs.sk," uzavrela KBS.