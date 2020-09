Do dištančnej výučby sa nezapojilo vyše 50-tisíc žiakov

Žiaci mali problémy pri práci s technológiou.

18. sep 2020 o 9:28 TASR

BRATISLAVA. Do dištančnej výučby na jar sa vôbec nezapájalo 52 000 žiakov, čo je 7,5 percenta žiackej populácie.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý na konci školského roka 2019/2020 realizoval Inštitút vzdelávacej politiky v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na základných a stredných školách na Slovensku.

Online výučbu absolvovalo vyše 80 percent žiakov

Cieľom bolo zistiť, čo sa dialo počas uzavretia škôl z dôvodu ochorenia COVID-19 a s čím by potrebovali pomôcť na jeseň počas prípadnej druhej vlny pandémie.

"Takmer 565 000 žiakov malo podľa odhadov prístup k online výučbe, čo je 81,5 percenta žiackej populácie," vyplýva z výsledkov prieskumu.

Cez internet sa neučilo 128 000 žiakov (18,5 percenta žiackej populácie), väčšina z nich sa pravdepodobne vzdelávala offline spôsobmi dištančnej výučby.

Asynchrónna výučba

Najkritickejšou podľa Inštitútu vzdelávacej politiky bola situácia najmä v školách s vysokým podielom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a v špeciálnych základných školách.

"V prípade online výučby používali učitelia väčšinou takzvanú asynchrónnu výučbu. To znamená, že žiakom síce zasielali úlohy prostredníctvom internetu, ale neorganizovali online hodiny, ktoré umožňujú interaktívnejšiu výučbu a poskytovanie spätnej väzby žiakom," tvrdí Inštitút vzdelávacej politiky.

Zároveň uvádza, že tretina učiteľov, ak učila aj online spôsobom, povedala, že žiaci mali problémy pri práci s technológiou.

Pri výučbe detí bez prístupu k online výučbe učitelia často kombinovali zasielanie pracovných listov a telefonický kontakt so žiakmi. Približne rovnaký počet z nich sa však spoliehal výlučne na zasielanie pracovných listov.

Učitelia by potrebovali zaškolenie

Ak sa znova zatvoria školy, štyria z piatich učiteľov hovoria, že by potrebovali školenia a vzdelávanie. Najväčšiu potrebu vnímajú v oblasti školení zameraných na zlepšenie technických zručností.

Riaditelia uviedli, že by potrebovali pomôcť so sprístupňovaním online výučby svojim žiakom, žiadajú o zabezpečenie dát a hovorov pre svojich učiteľov a potrebovali by tiež, aby boli dostupné kvalitné učebné materiály zamerané na dištančné vzdelávanie.

Zber údajov sa realizoval od 2. do 17. júla, dotazník vyplnilo celkom 2 257 riaditeľov a 16 618 triednych učiteľov. Výsledná analýza tak pracuje spolu s 2 194 odpoveďami od riaditeľov a s 15 645 odpoveďami od triednych učiteľov. Do prieskumu sa zapojilo 77,2 percenta škôl.