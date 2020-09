Dobré ráno: Snáď sa Slovensko poučí, čo sa deje v Česku

Jaroslav Flegr hovorí, ako sa nám pandémia vymyká spod kontroly.

21. sep 2020 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

Tisícky nových nakazených denne, pandémia sa pomaly vymyká spod kontroly.

Na Slovensku je zatiaľ predsa len situácia lepšia než v Českej republike, no aj slovenské zdravotníctvo pripustilo, že ak počet hospitalizácií bude pribúdať dnešným tempom, koncom októbra nebudú stíhať nemocnice.

Ako je možné, že napriek poučeniu zo španielskej chrípky sa situácia s koronavírusom zopakovala, ako na tom sme a kam Európa smeruje?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva so známym českým parazitológom Jaroslavom Flegrom.

Zdroje zvukov: TV Markíza

Krátky prehľad správ

Pandemická situácia na Slovensku sa zhoršuje, pripustil koncom minulého týždňa minister zdravotníctva Marek Krajčí. Rastie počet červených regiónov, počet nakazených nad 65 rokov a ak bude súčasným tempom rásť aj počet hospitalizácií, nemocnice môžu mať koncom októbra problém.

Ženy stále zarábajú o pätinu menej ako muži, aj keď rozdiel v platoch sa medzi pohlaviami zmenšuje. Muži zarábali podľa najnovších údajov mesačne v hrubom 1 399 eur, ženy o 283 eur menej, teda 1 116 eur. Ukázalo sa, že rozdiel podľa Štatistického úradu robili najmä nižšie prémie a odmeny.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok vyzval na prijatie opatrení, ktoré zabránia bieloruskému režimu pokračovať v násilí a porušovaní ľudských práv. Urobil tak počas virtuálneho zasadnutia Rady OSN. Výsledkom by mali byť nové, férové a slobodné voľby v Bielorusku.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje zakázať aplikácie WeChat a TikTok. Aplikácie patria čínskym firmám, odstrániť ich zo svojich obchodov budú musieť Apple aj Google.

Naše predstavy o Vikingoch, podporované rôznymi seriálmi a filmami, sú nesprávne. Nová genetická analýza v prestížnom vedeckom časopise Nature totiž hovorí, že mnohí Vikingovia vôbec nemali blonďavé vlasy, pôvodom neboli zo Škandinávie a niektorí boli akýmisi Vikingami iba z povolania.

Odporúčanie

Aj moje dnešné odporúčanie je zo sveta pandémií. Vrátime sa pri ňom ale do 14. storočia, do čias, keď v Európe zúrila čierna smrť, baktéria Yersinia pestis, ktorá brutálne zdecimovala európsky ľud. Odhaduje sa, že nákaza mohla zabiť až polovicu európskej populácie – čo naštartovalo rozsiahle spoločenské zmeny, ktoré dnes voláme... no, ak to veľmi veľmi zjednodušíme, renesanciou. Na svet po tejto veľkej pandémii sa teraz pozrel podcast Planet Money v epizóde Po more. A to je moje dnešné odporúčanie.

