Dobré ráno: Matovič tvrdí, že jeho manželka je iba obeťou

O čom je nový škandál okolo krachujúcej finančnej skupiny.

21. sep 2020 o 21:54 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Vypočujte si podcast

Klamali, že moja manželka investovala do Arca Capital, klamali, že tam vložila desať miliónov eur, klamali, že bola zvýhodnená, klamali, že som jej vybavil protekciu.

Nepovedali jedno jediné pravdivá slovo. Takýmito slovami reagoval Igor Matovič na novú kauzu, ktorá sa má týkať jeho manželky a krachujúcej finančnej skupiny Arca Capital.

Akurát, aj samé premiérové vyjadrenia majú relatívne voľný vzťah k pravde. O čo teda v kauze Arca Capital ide, či veríme Matovičovi, že nevie, kde má jeho rodina peniaze a čo na to ostatní politici?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Romanom Cuprikom.

Zdroj zvukov: Úrad vlády SR - Facebook

Krátky prehľad správ

Polícia zadržala a obvinila muža, ktorý mal zháňať vrahov prokurátora Maroša Žilinku. Dušana Kracinu spomínal Zoltán Andruskó vo svojich listoch z väzenia a spájal ho s prípravou vraždy. Na zadržanie ako prvá upozornila televízia Markíza.

Tender na vládne noviny by mali vyhlásiť v októbri. Verejné obstarávanie na tlač a distribúciu Matovičových novín by mohlo byť vyhlásené do polovice budúceho mesiaca, noviny by mali prinášať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev a platiť ich má Úrad vlády.

Polícia pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice zmeškala príležitosť na získanie dôležitého dôkazu. Videozáznam priamo z bankového trezoru mohol objasniť, čo vybral mafián Marian Kočner z bezpečnostných schránok 17 hodín po vražde a krátko pred stretnutím s Alenou Zsuzsovou. Vyšetrovateľ si však videozáznam vyžiadal 27. marca 2019, čo bolo päť dní po tom, ako banka záznam v súlade so zákonom zničila.

Boris Kollár tvrdí, že sa s Jaroslavom Haščákom stretol preto, aby s ním riešil články v médiách. Predseda Národnej rady chcel podľa jeho vlastných slov zistiť, prečo prebieha jeho údajná diskreditácia a na koho je to príkaz. Haščák tvrdí, že sa stretli vraj preto, že ide písať knihu, ktorá má byť aj o politike.

V Českej republike odstúpil minister zdravotníctva. Adam Vojtěch tvrdí, že jeho rezignácia dá priestor na riešenie epidémia v krajine, na poste v Babišovej vláde ho nahradí epidemiológ Roman Prymula. Pandemická situácia v Česku sa pritom rýchlo zhoršuje, viac sa o tom ale dozviete vo včerajšej epizóde Dobrého rána.

Odporúčanie

Možno ste už videli, možno nie, ale moje dnešné odporúčanie je netflixovský dokument The Social Dilemma. Zrejme ste už niekde počuli, že prostredie sociálnych sietí je všeličo, len nie príjemné miesto. A cieľom firiem ako Facebook nie je, aby sme mali lepší svet alebo aby sme sa my mali lepšie, ich cieľom je... no zarábať peniaze. A pri tom zarábaní vás skrátka predávajú, vlastne často doslova pasú. Tento dokument možno veľa nového neprináša, ale všetky problémy a dôsledky digitalizácie našich životov pekne zhŕňa. I keď by určite pomohlo, keby namiesto jedného dokumentu vznikol seriál, kde by sa jednotlivým problémom venovali vždy konkrétne epizódy.