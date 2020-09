Slováci môžu cestovať do Bulharska bez obmedzení, potrebné je len vyhlásenie

Bulharsko je považované za menej rizikovú krajinu.

24. sep 2020 o 13:40 SITA

BRATISLAVA. Slováci môžu cestovať do Bulharska bez obmedzení. Informuje o tom ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na svojej webovej stránke.

Rovnaké podmienky platia aj pre všetkých občanov cestujúcich z ktorejkoľvek členskej krajiny Európskej únie.

Pri vstupe do krajiny merajú teplotu

Pred vstupom do Bulharska je však potrebné odovzdať miestnym orgánom vyhlásenie o oboznámení sa s rizikami nákazy na ochorenie COVID-19.

Bulharsko je z pohľadu Slovenska považované za menej rizikovú krajinu, takže aj návrat z tejto krajiny naspäť na Slovensko je bez obmedzení.

Ľudia vstupujúci na bulharské územie musia odovzdať vyhlásenie, v ktorom sa okrem toho, že sú oboznámení s rizikami nákazy, zaviažu k dodržiavaniu opatrení a cestujú na vlastné riziko.

„V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Bulharska,“ dodáva rezort diplomacie. Pri vstupe do Bulharska je tiež každému meraná telesná teplota.

Veľvyslanectvo odporúča zdravotné poistenie

V krajine naďalej platia epidemiologické opatrenia, ktorými je napríklad povinné nosenie rúšok v interiéroch, hromadnej doprave, ale aj v chrámoch či kláštoroch.

Slovenské veľvyslanectvo v Sofii „dôrazne odporúča“ každému turistovi uzavrieť komerčné zdravotné poistenie pred cestou do Bulharska, a to na celú dĺžku pobytu.

Rezort upozorňuje, že treba brať do úvahy možnosť predĺženia pobytu, keďže v prípade nariadenej karantény sa môže pobyt o 14 dní predĺžiť.

Cestujúci na letiskách, u ktorých sa počas lekárskej kontroly zistilo, že majú zvýšenú teplotu prostredníctvom termovízneho kamerového systému, sú podrobení takzvanému skríningu. Ten spočíva v rozhovore s lekárskym personálom v určených miestnostiach.

„Vzhľadom na stále existujúce viaceré obmedzenia v spojení s rôznymi krajinami a odlišný prístup leteckých spoločností občanom dôrazne odporúčame sledovať informácie a komunikovať vždy so svojou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska,“ vysvetľuje rezort.

V prístavoch platia obdobné opatrenia ako na letiskách a cestovanie v rámci krajiny je bez obmedzení.