Dobré ráno: Havran už nie je obvinený, otázka je prečo to tak trvalo

Ako je na tom sloboda slova na Slovensku?

24. sep 2020 o 23:59 Zuzana Kovačič Hanzelová, Michal Havran

Vypočujte si podcast

Napísal komentár Pošlite Kuffu do cirkusu ešte v júni 2018.

Polícia teológa a publicistu Michala Havrana za pamflet v denníku SME obvinila z prečinu hanbenia národa, rasy a presvedčenia.

Ako svedok v prípade vypovedal napríklad aj arcibiskup Zvolenský a zasiahnuť proti absurdnému obvineniu musela až generálna prokuratúra.

Ako je na tom sloboda slova na Slovensku obzvlášť ak sa týka katolíkov? Viac s teológom a publicistom Michalom Havranom.

Krátky prehľad správ

Slovensko nesúhlasí s novým paktom o migrácii Európskej komisie. Tá predstavila nové pravidlá, vypadli povinné kvóty, no štáty by sa mali podieľať finančne aj inou pomocou na migrácii v najviac postihnutých štátoch EÚ. Štáty, ktoré nebudú ochotné prijať migrantov, by mali na starosti deportácie.

Novým riaditeľom štátnych lesov TANAPu bude Ján Marhefka. Vyhral druhé kolo výberového konania.

Od začiatku budúceho roka sa matkám, ktoré sa narodili v rokoch 1957 až 1963, pri stanovení ich dôchodkového veku odpočíta pol roka za každé vychované dieťa. Parlament tak opravil chybu v zákone, ktorá tieto ženy znevýhodňovala.

Hlavný hygienik Ján Mikas upozorňuje, že počty nakazených koronavírusom budú na Slovensku stúpať ešte niekoľko týždňov, možno až dva tri mesiace. V prípade, že by denný nárast presiahol číslo 500, hlavný hygienik hovorí o sprísňovaní opatrení.

Austrálski záchranári museli utratiť štyri uviaznuté veľryby na tasmánskom pobreží. Od pondelka uviazlo v zátoke takmer 500 veľrýb, 380 z nich už zahynulo, 88 sa podarilo záchranárom zachrániť. Štyri veľryby utratili, pretože miera tráenia týchto zvierat bola vysoká a zbavili ich tak utrpenia.

