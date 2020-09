Koronavírus na Slovensku: Reprodukčné číslo vzrástlo, zasadne krízový štáb

Minister zdravotníctva Krajčí verí, že zasadnutie krízového štábu prinesie rázne opatrenia.

26. sep 2020 o 18:47 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Slovensko sa dostalo nad kritickú hranicu, a to tým, že je na úrovni 40 nových prípadov za 14 dní na stotisíc obyvateľov.

Upozornil na to vo svojom profile na sociálnej sieti minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Dodal, že reprodukčné číslo nového koronavírusu na Slovensku stúplo z 1,156 na 1,206.

Slovensko je tak v exponenciálnej fáze rastu. Bude podľa neho trvať zhruba 30 dní, keď na tieto čísla zareagujú aj počty chorých v nemocniciach. Verí, že zasadnutie krízového štábu prinesie rázne opatrenia.



Ľuďom Krajčí vo svojom profile odporučil vyhnúť sa dlhodobým kontaktom, rozhovorom, zábavám, oslavám či posedeniami pri jedle s ľuďmi, ktorí nepatria do ich bezprostredného okolia. Veci by mali vybaviť podľa možností telefonicky alebo online.

„Ak sa stretnúť musím, stretnutie má byť čo najkratšie, dodržujem odstup, v interiéroch sa pohybujem a komunikujem výhradne s rúškom na tvári,“ objasnil. Dodal, že by sa ľudia nemali v žiadnom prípade stretávať so seniormi, chronicky chorými, ľuďmi s veľkou nadváhou, ak to nie je absolútne nevyhnutné. A ak sa cítia chorí, mali by ostať doma, až kým nebudú zdraví.