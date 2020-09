Dobré ráno: Univerzity opäť reagujú ako prvé, čísla druhej vlny ich vystrašili

Univerzity idú učiť online.

28. sep 2020 o 23:30 Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/m758q-ed7aee?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=103

Článok pokračuje pod video reklamou

Univerzity boli úplne prvé pri prvej vlne – zatvorili internáty a vyslúžili si tak opakované uznanie od epidemiológov, že pomohli zastaviť nárast nakazených Covidom-19.

Počas druhej vlny sú STU a Univerzita Komenského opäť prví – od 5. októbra prechádzajú na online výučbu a sprísňujú aj fungovanie internátov. Už v jednom je ohnisko a v karanténe sú stovky študentov v Martine – nákaza sa podľa epidemiológov rozšírila pre koronavírusové párty študentov napriek zákazom.

Ako bude vyzerať semester na najväčšej univerzite na Slovensku?

S Marekom Števčekom, rektorom Univerzity Komenského, sa rozpráva Zuzana Kovačič Hanzelová.​

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

​Krátky prehľad správ

Začína sa výberové konanie na policajného prezidenta. Políciu dočasne vedie Peter Kovařík. Uchádzači sa môžu hlásiť do 30. novembra. Kandidáti musia mať najmenej desať rokov praxe, päť z nich v riadiacej funkcii. Podmienkou je aj vysokoškolské vzdelanie.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga podáva na opozičného poslanca Mariana Kotlebu trestné oznámenie pre šírenie dezinformácií. Podal podnet aj na úrad verejného zdravotníctva a okresný úrad za to, že predseda ĽSNS porušuje pravidlá a nenosí rúško. Naposledy si odmietol nasadiť rúško v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Minister financií Eduard Heger tvrdí, že predstaví plán obnovy za miliardy z európskej komisie koncom tohto týždňa. Plán má ministerstvo už týždne hotový, zatiaľ sa však v koalícii nedohodli na prioritách.

Summit G20 sa uskutoční virtuálne v novembri. Predsedať mu bude saudskoarabský kráľ Salmán. Pôvodne sa mali stretnúť predstavitelia štátov G20 naživo v saudskoarabskom Rijáde. Summit má hlavné témy obnovenie ekonomického rastu a záchranu životov.

50 diplomatov vyjadrilo v Poľsku podporu LGBTI komunite. V otvorenom liste vyzvali krajinu na toleranciu a vzájomné prijatie. List podpísali veľvyslanci Nemecka, Ukrajiny, Británie, USA, Japonska či Austrálie.

Odporúčanie

Na Slovensku má každý piaty človek vážny problém so závislosťou od alkoholu. Mnohí nerozumejú vážnosti tejto diagnózy a pomôcť by vám mohla brutálne úprimná spoveď známeho hollywoodskeho herca Daxa Sheparda, ktorý po 16-tich rokoch abstinencie spadol opäť do závislosti, tentokrát na liekoch. Ako sa cíti závislý človek a ako reaguje jeho okolie? Lepšie pochopiť závislosť vám pomôže jeho siedmy deň opätovného odvykania v jeho podcaste Armchair Expert.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.