Dobre ráno: Interrupčnú tabletku nemáme kvôli ideológii. Veda hovorí jasne

Prečo ju používajú všetky západné krajiny v EÚ a Slovensko nie?

1. okt 2020 o 23:30 Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

Slovensku už roky chýba posledný krok k bezpečnejšej interupcii.

Takzvaná interrupčná tabletka sa však v posledných dňoch stala predmetom dezinformácií a neprávd počas parlamentnej diskusie o sprísnenia interrupcie. Poslanci v pléne hovorili nevedecké mýty, polopravdy a výmysly.

Čo to je vlastne interrupčná tabletka? A prečo je pre ženy bezpečnejšia ako zákrok v celkovej anestéze?

Odpovieme s prednostom gynekologicko-pôrodníckej kliniky v ružinovskej nemocnici Jozefom Záhumenským.

Krátky prehľad správ

Bratislavská kriminálka zadržala starostu mestskej časti Nové mesto Rudolfa Kusého. Má ísť o spáchanie trestného činu proti poriadku vo veciach verejných. Viac informácií polícia zatiaľ nezverejnila.

Bývalý poslanec za SNS Anton Hrnko bude radiť predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi za 2 tisíc EUR mesačne. Radiť mu má v oblasti histórie a národnej politiky.

Ruskí agenti tajnej služby sa minulý rok snažili infiltrovať do slovenskej štátnej správy a do bezpečnostných zložiek. Vyplýva to z výročnej správy SIS. Agenti sa snažili dostať aj k ľuďom blízkym ústavných činiteľov.

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel už nie je stíhaný, Marián Kočner neuspel so svojou sťažnosťou proti zastaveniu trestného stíhania. Ide o osem rokov starú kauzu údajného vyzradenie bankového tajomstva. Trestné oznámenie podal Kočner ešte v roku 2012. Urobil tak po tlačovej besede vtedy končiaceho ministra vnútra Daniela Lipšica, ktorý informoval, že Privatbanka vlastnená Pentou dostala pokutu za to, že neohlásila neobvyklé bankové operácie.

Alexej Navaľnyj obvinil zo svojej otravy novičokom Vladimira Putina. Hovorí, že nemá žiadnu inú verziu pokusu o svoju vraždu. V rozhovore povedal, že sa napriek tomu plánuje vrátiť do Ruska.

